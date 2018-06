Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Leta 2014 so ob 200-letnici rojstva Petra II. Petrovića Njegoša ob ulici v Ljubljani, ki nosi ime tega črnogorskega pesnika, postavili še kip, delo prav tako črnogorskega kiparja Dragana Đurovića. Foto: Konzulat Črne gore v Republiki Slovenij Pobudo za postavitev Prešernovega spomenika v Podgorici je dal častni konzul Črne gore v Sloveniji Vojislav Kovač, tudi Njegošev spomenik v Ljubljani so postavili na njegovo pobudo. Foto: Konzulat Črne gore v Republiki Slovenij Sorodne novice Z mednarodnim priznanjem črnogorski jezik tudi uradno ločen od srbskega Ob Njegoševi ulici zdaj tudi kip vladarju, ki je razumel lepoto jezika Dodaj v

Najprej Njegoš iz Črne gore v Ljubljano, danes še Prešeren iz Slovenije v Podgorico

Drevi odkritje spomenika ob zgradbi črnogorskega RTV-ja

25. junij 2018 ob 14:47

Podgorica - MMC RTV SLO, STA

"Spomenik mestu Podgorica podarjam kot simbol kulturnih in zgodovinskih vezi med črnogorskim in slovenskim narodom, v želji, da ga bodo prebivalci sprejeli z enakim spoštovanjem, kot je bil leta 2014 v Ljubljani sprejet spomenik Petru II. Petroviću Njegošu."

Uvodne besede je v vabilu na drevišnjo slovesnost v Prešernovem parku v Podgorici zapisal častni konzul Črne gore v Sloveniji Vojislav Kovač.

Na Kovačevo pobudo so namreč v črnogorski prestolnici, natančneje v Moskovski ulici v novozgrajenem parku pri zgradbi črnogorske radiotelevizije, postavili spomenik Francetu Prešernu. Tako park kot spomenik je projektiral arhitekt Rok Žnidaršič.

Ob 200. obletnici Njegoševega rojstva

Prav tako na Kovačevo pobudo so postavili Njegošev spomenik v Ljubljani, in sicer na križišču njemu posvečene ulice in Šmartinske ceste. Spomenik enemu največjih črnogorskih pesnikov, ki je bil povezan tudi s slovenskimi jezikoslovci in kulturniki, kot so Jernej Kopitar, Stanko Vraz in Fran Miklošič, so odkrili ob 200. obletnici njegovega rojstva.



Kulturne odnose med državama bo zdaj okrepil še Prešernov spomenik, katerega postavitev je že lani napovedal črnogorski zunanji minister Srđan Darmanović ob obisku pri slovenskem kolegu Karlu Erjavcu.

Prešernov spomenik ob dnevu državnosti

Po navedbah iz odloka o postavitvi spomenika je spomenik izdelan iz naravnega in umetnega kamna ter brona v obliki kvadra velikosti 3,5 krat 2,8 krat 1,8 metra.

V obrazložitvi odloka, ki ga je podpisal župan Podgorice Slavoljub Stijepović, je zapisano še, da ima Prešernovo delo mednarodni kulturni in humanistični značaj ter da je soglasje k postavitvi spomenika dalo tudi črnogorsko ministrstvo za kulturo.

Spomenik našemu največjemu pesniku bodo v Podgorici odkrili prav danes, torej na dan, ko Slovenija praznuje dan državnosti, in sicer ob 19. uri.

P. G.