Nasproti Delavskega doma v Zagorju stoji znamenita Weinbergerjeva hiša, zgrajena konec 19. stoletja. V njej domuje galerija Medija, znana po dolgoletni 50-letni tradiciji organiziranja slikarske kolonije Izlake – Zagorje, najstarejše slikarske kolonije v srednji Evropi. Foto: Samo Bašelj

Najstarejša slikarska kolonija v tem delu Evrope nared za novo sezono

V Zagorju ob Savi začetek desetdnevne slikarske kolonije

10. julij 2017 ob 17:27

Zagorje ob Savi - MMC RTV SLO/STA

V Zagorju ob Savi se začenja srečanje slikarjev 54. Slikarske kolonije Izlake-Zagorje. Na njej bo sodelovalo 11 domačih in tujih umetnikov, ki bodo imeli ateljeje v stekleni dvorani Delavskega doma Zagorje.

Poleg kolonije, ki bo tudi letos trajala deset dni, bodo pripravili bogat spremljevalni program.

Umetniki s treh celin

Sodelujoči umetniki so Mirsad Begić, Barbara Demšar, Simon Kajtna, Tit Nešović, Breda Šturm, Brina Torkar in Nika Zupančič iz Slovenije ter Nikolaj Mašukov iz Rusije, Luise Polanko Arana iz Mehike ter Čian Džijang in Kang Judi iz Kitajske. Na koloniji bo sodelovala tudi dokumentarna fotografinja Joža Flisek.

Udeleženci 54. slikarske kolonije se bodo uradno predstavili v nedeljo zvečer, v sredo, 19. julija, pa bodo odprli priložnostno razstavo nastalih likovnih del.

Ob koloniji bodo organizirali tudi spremljevalne dogodke, med drugim bo na voljo otroška likovna delavnica, v četrtek bodo v galeriji Medija odprli razstavo akademske slikarke Huičin Vang, gostili bodo kantavtorja Adija Smolarja.

Častitljiv staž: več kot pol stoletja kolonij

Slikarska kolonija Izlake-Zagorje deluje neprekinjeno od leta 1964. Pobudo zanjo je dal domači slikar Tone Leskovšek, pri realizaciji pa so mu pomagali slikarji Milan Rijavec, Ivo Seljak Čopič, Franc Kopitar, Društvo slovenskih likovnih umetnikov ter druge organizacije in posamezniki, med njimi tudi takratni zagorski župan Dušan Kolenc. Po 53 letih kolonija še vedno deluje z nekdanjim elanom, so zapisali organizatorji.

Ustanoviteljica in finančna podpornica kolonije je Občina Zagorje ob Savi.

A. J.