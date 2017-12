Najstarejša v celoti ohranjena latinska Biblija kmalu na poti iz Firenc na Otok

Codex Amiatinus izvira iz leta 716

1. december 2017

London - MMC RTV SLO

Po skoraj tisočletju in pol se bo v prihodnjem letu v Združeno kraljestvo vrnila - vendar zgolj za nekaj časa - najstarejša obstoječa verzija celotne latinske Biblije, ki je z Otoka takoj po nastanku odromala kot darilo papežu Gregorju II.

Vodstvu Britanske knjižnice se je uspelo z Medičejsko knjižnico v Firencah, ki se ponaša z več kot 11.000 rokopisnimi in 4.500 zgodnjimi tiskanimi knjigami, dogovoriti, da jim za razstavo o anglosaksonski Angliji posodijo to velikansko različico Biblije, imenovano Codex Amiatinus.

Zajetna stara nosilka svete besede

Gre za vse prej kot skromno izdajo, saj tehta okoli 34 kilogramov in meri v višino skoraj pol metra, za izdelavo njenih pergamentov pa so porabili več kot tisoč živalskih kož. Britanska knjižnica je v četrtek objavila, da je si je Biblijo iz Medičejske knjižnice zagotovila za osrednjo razstavo v naslednjem letu, ki bo posvečena torej zgodovini, umetnosti, literaturi in nasploh kulturi iz obdobja anglosaksonske Anglije. Dotična Biblija velja za enega najbolj nenavadnih preživelih dragocenosti tistega časa, vendar ni širše poznana zunaj akademskih krogov.

Dragoceni izdelek iz davnega leta 716

Codex Amiatinus so leta 716 v kraljestvu Northumbria na severovzhodnem delu otoka izdelali menihi, kmalu po zaključku njihovega dela pa je ta že v obliki darila odšel v papeževe roke. "To je najstarejša preživela celotna Biblija v latinščini," je povedala vodja zbirke srednjeveških rokopisov v Britanski knjižnici Claire Breay.

"V vseh 1.302 letih se še ni nikdar vrnila v Veliko Britanijo, vendar se vrača za to razstavo. To je zelo razburljivo," je po poročanju Guardiana še dejala Claire Breay. "Enkrat sem se odpravila, da si jo ogledam v živo, in je res neverjetna," je še povedala. "Čeprav sem brala o njej in videla njene fotografije, vendar ko dejansko vidiš pravo stvar ... to je čudovit, neverjetno impresiven rokopis".

Od trojice edini v celoti preživeli izvod

Pravzaprav gre za enega od treh izvodov, katerih izdelavo je naročil Ceolfrith, takratni opat samostana Wearmouth-Jarrow. Po besedah Breayjeve je šlo za velikanski podvig. Kasneje se je eden od izvodov izgubil, majhne fragmente drugega hranijo prav v Britanski knjižnici.

Zanimiva pa je tudi zgodba opata Ceolfritha, ki je bil član odprave menihov, s katero je Codex Amiatinus potoval k papežu Gregorju II. v Italijo. Žal opat ni doživel primopredaje tega dragocenega daru, saj je umrl na potovanju, in sicer v francoski regiji Burgundiji.

Michelangelova arhitektura za medičejsko zbirko

Preden je dotična Biblija končala v Medičejski knjižnici, se je dalj časa nahajala v samostanu v San Salvatoreju v Toskani. V Firence je prišla v poznem 18. stoletju, kjer ima status enega največjih zakladov, ki jih hrani Medičejska knjižnica, za katero je Michelangelo v samostanu San Lorenzo zgradil posebne prostore. Sicer pa je knjižnico v 15. stoletju osnoval Cosimo de' Medici Starejši, vse naslednje generacije Medičejcev pa so jo nato dopolnjevale skozi čas.

P. G.