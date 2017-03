Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! 3. marca leta 1897 se je v prostorih današnjega Mestnega kina Ptuj zgodila prva kinoprojekcija, s čimer je na Ptuju torej najstarejše še dejavno kinoprizorišče pri nas. Foto: Mestni kino Ptuj Prvi potujoči projektor je na Ptuj prišel s filmi bratov Lumiere, se pravi s tistimi prvimi filmi, ki so nastali za tovrstno predvajanje. To pomeni, da je Ptuj prvo projekcijo doživel le dobro leto po tem, ko sta brata prvič predstavila to novo čudo v Parizu. Foto: Wikipedia Eden izmed najbolj prepoznavnih projektov je poletna prireditev Kino brez stropa, ki jo praviloma pripravijo na ptujskem gradu. Foto: BoBo 120. jubilej bodo v Mestnem kinu Ptuj zaznamovali s slovesnostjo in posebno projekcijo, ki bosta tudi uvedli dogodke, posvečene tej okrogli obletnici kina, ki jih bodo organizirali skozi vse leto. Foto: Mestni kino Ptuj Sorodne novice Z restavrirano Sedmino SFC nadaljuje praznovanje 20-letnice Pol stoletja Slovenske kinoteke Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najstarejše mesto se ponaša z najstarejšim kinoprizoriščem pri nas

120. obletnica prve kinoprojekcije na Ptuju

3. marec 2017 ob 11:18

Ptuj - MMC RTV SLO

3. marca leta 1897 so se v prostorih današnjega Mestnega kina Ptuj odvrteli koluti prve tamkajšnje kinopredstave, s čimer gre torej za najstarejše še dejavno kinoprizorišče v Sloveniji.

O tej prvi predstavi je Mateja Lapuh iz ptujskega Centra interesnih dejavnosti (CID), ki upravlja mestni kinematograf, za Radio Slovenija povedala: "Potujoči kinematograf oziroma prvi potujoči projektor je prišel s filmi bratov Lumiere, se pravi s tistimi prvimi filmi, ki so nastali za tovrstno predvajanje."

Le dobro leto po prvi kinoprojekciji v zgodovini

To pomeni, da je Ptuj prvo projekcijo doživel le dobro leto po tem, ko sta brata Lumiere predstavila kinematograf prebivalcem Pariza. Kinematograf na Ptuju ali “žive fotografije”, kot so ga takrat imenovali v časopisnem članku, je med drugim prikazal filma Pralnica in Plavalna šola. Manjkal pa ni niti Prihod vlaka na postajo, se pravi prelomni film, ki sta ga brata prikazala na svoji prvi javni predstavi.

Kinopodjetnik Alojz Brecelj je nato leta 1908 mestno občino zaprosil za dovoljenje za postavitev parnega stroja za proizvodnjo električnega toka, ki bi poganjal kinoprojektor. Mestna občina mu je tako izdala dovoljenje za postavitev “lokomobile z električnim generatorjem” in dovoljenje za obrt kinematografije.

Vstopnice med 30 in 80 vinarji

Projekcije v Nemškem društvenem domu (nem. Vereinshaus) so bile od ponedeljka do sobote na sporedu vsak dan ob 20. uri, v nedeljo pa ob 15. uri, 16.30 in še ob 20. uri. Zaradi velikega zanimanja so čez čas vpeljati še nedeljske dopoldanske projekcije. Filmov željni obiskovalci so za projekcije odšteli od 30 do 80 takratnih vinarjev, beremo na spletni strani Mestnega kina Ptuj.



V zgodovini je ptujski kino med drugim zaznamovala predelava zgradbe na začetku 20. stoletja, saj je bila v gostilni Slon leta 1911 zgrajena nova dvorana, v kateri so nekaj časa organizirali projekcije filmov. Posebno zgodbo pa kinematograf piše tudi od leta 2008, ko je upravljanje prevzel CID.

"Verjamemo, da smo nekako v tem času vsaj skušali iti v korak s časom ter kino ponovno približati Ptujčanom in drugim ljubiteljem filma," je povedala Mateja Lapuh. O tem, da so ga Ptujčani in Ptujčanke vzeli za svojega, po njenem mnenju priča tudi naraščajoč obisk tamkajšnjega kinematografa. Eden izmed najbolj prepoznavnih projektov je poletna prireditev Kino brez stropa, ki jo praviloma pripravijo na ptujskem gradu.

Od staršev z dojenčki do čajank za upokojence

Ob tem pa tudi v prihodnje ne bodo manjkali še drugi projekti za popularizacijo kinematografskega predvajanja filmov, je še poročal Danijel Poslek za Radio Slovenija. Mateja Lapuh o teh projektih pravi: "Tudi v siceršnjem programu Mestnega kina Ptuj se trudimo nekako naslavljati različne ciljne skupine občinstva - od staršev z dojenčki do mlajših in starejših otrok ter po novem tudi upokojencev z našo filmsko čajanko."

120. jubilej bodo drevi ob 19. uri zaznamovali s slovesnostjo in posebno projekcijo, ki bosta tudi uvedli dogodke, posvečene tej obletnici kina, ki jih bodo organizirali skozi vse leto.

P. G.