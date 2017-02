Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Igralca Janelle Monae in Mahershala Ali v družbi scenarista in režiserja Barryja Jenkinsa ter podeljevalca Samuela L. Jacksona med podelitvijo nagrade za najboljši film Mesečini. Foto: Reuters Najboljši igralski stvaritvi leta sta delo Isabelle Huppert (Ona v režiji Paula Verhoevna) in Caseyja Afflecka (Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan). Foto: Reuters V stranskih vlogah sta bila odlična Ben Foster (Za vsako ceno v režiji Davida Mackenzieja) in Molly Shannon (Other People, Chris Kelly). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Največ neodvisnega duha ima Mesečina

Kako se bo odrezala drevi na Oskarjih?

26. februar 2017 ob 11:56,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 11:59

Santa Monica - MMC RTV SLO

Na predvečer oskarjev so podelili nagrade neodvisnega duha, na katerih je zasijala Mesečina: drama o življenju temnopoltega geja je dobila kar šest kipcev, tudi tistega za najboljši film.

Nizkoproračunska zgodba o temnopoltem homoseksualcu in njegovem odraščanju v revni soseski Miamija je tako podrla rekord za največ nagrad independent spirit enemu filmu v tem desetletju. Producent Jeremy Kleiner se je zahvalil soproducentu, slavnemu Bradu Pittu, ki "nas navdihuje s svojo radovednostjo in željo po dobrem delu".

Mesečina je bila nagrajena tudi za najboljšo režijo (Barry Jenkins), najboljšo kinematografijo, najboljšo montažo, dobila pa je tudi nagrado Roberta Altmana in kipec za najboljši scenarij, ki ga podpisujeta Jenkins in Tarell Alvin McCraney, čigar polavtobiografska odrska igra In Moonlight Black Boys Look Blue je bila navdih za projekt. McCraney je v solzah povedal: "Veliko ljudi se je otepalo tega scenarija." Nato se je zahvalil vsem, ki so si upali sodelovati pri filmu, brez da bi se obremenjali s tem, ali bo film z gejevsko tematiko škodil njihovi karieri.

Za najboljši glavni vlogi so se ta večer poklonili Isabelle Huppert (Ona) in Caseyju Afflecku (Manchester by the Sea). Huppertova, ki je premagala kolegici Natalie Portman in Annette Bening, je povedala: "Mislim, da so dobri filmi vedno neodvisni." Zahvalila se je režiserju Paulu Verhouvnu, ker je "tako neodvisen". Affleck pa se je v govoru obregnil ob Trumpovo vlado, njeno politiko je označil za "odvratno" in dodal, da ne bo trajala, saj je zelo "neameriška". Tudi voditelja John Mulaney in Nick Kroll nista varčevala z zbadljivkami na račun novega ameriškega predsednika in njegovih prvih ukrepov.

Najboljšo moško stransko vlogo je po mnenju žirije ustvaril Ben Foster v neovesternu Za vsako ceno, najboljšo žensko pa Molly Shannon v komični drami o mami, ki se sooča s smrtno obsodbo raka, Other People.

Najboljši dokumentarec je postal O.J.: Made in America, kritiško opevani sedemurni (!) film, ki mu napovedujejo tudi zmago v isti kategoriji na Oskarjih. Najboljši tujejezični film je Toni Erdmann, prav tako oskarjevski favorit. Režiserka Maren Ade je ob prejetju kipca povedala, da je resnično srečna in vesela, da so čast namenili ženski režiserki, saj "še vedno ni dovolj normalno, da ženske režirajo filme". Njen film bo kmalu dobil ameriško različico z Jackom Nicholsonom v glavni vlogi, ni pa znano, kakšnega spola bo oseba, ki bo sedla v režiserski stolček.

Zgodovinska grozljivka The Witch je dobila nagrado za dolgometražni prvenec, ki je prinesla tudi nagrado za prvi scenarij Robertu Eggersu.

Nagrade independent spirit neprofitna organizacija Film Independent vsako leto podeli v Santa Monici na predvečer oskarjev, na katerih ima zmagovalka tega večera Mesečina osem nominacij, šest manj od favorizirane Dežele La La.

A. K.