Največ vpliva imajo umetnik Kerry James Marshall, galerist David Zwirner in gibanje JazTudi

Lestvica najvplivnejših 100 revije ArtReview

9. november 2018 ob 19:14

London - MMC RTV SLO, STA

Na vrhu odmevne lestvice stotih najvplivnejših v sodobni umetnosti se je znašel v Nemčiji rojeni newyorški galerist in stari znanec lestvice David Zwirner, drugo mesto, a hkrati prvo med umetniki, zaseda ameriški figurativni slikar Kerry James Marshall, tretje pa gibanje #JazTudi. Lestvico je 17. leto zapored objavila revija ArtReview.

Revija s pomočjo piscev, umetnikov, kustosov in kritikov ocenjuje, kako so posamezniki ali skupine v zadnjem letu s svojimi idejami in delom vplivali na umetniško prizorišče. Tokrat je na seznam prvič uvrstila tudi gibanje.



1. David Zwirner

2. Kerry James Marshall

3. Gibanje JazTudi

4. Hito Steyerl

5. Aj Vejvej

6. Iwan & Manuela Wirth

7. Hans Ulrich Obrist

8. Thelma Golden

9. Eyal Weizman

10. Fred Moten

Celotno lestvico pa najdete na tej povezavi.

Kulturni in politični premiki

Urednik pri reviji JJ Charlesworth pravi, da seznam "priznava in prepoznava kulturne in politične premike v zadnjem letu". Na seznamu se je letos, kot je dodal, pojavilo več umetnikov in kustosov, ki so še leto prej spadali na obrobje umetnostnega sveta. "Ideja o umetniški sceni, na kateri prevladujeta Amerika in Evropa, ni več ustrezen prikaz dogajanja," je poudaril.

Najdražja slika živečega temnopoltega umetnika

Marshall se je z lanskega 68. na drugo mesto zavihtel po majski dražbi svoje umetnine Past Times. Sean Combs, znan kot P. Diddy, je umetnikov pogled na pastoralno evropsko aristokratsko sceno kupil za 21,1 milijona dolarjev. S tem je postala najdražja umetnina katerega živečega temnopoltega umetnika. Pred kratkim je njegovo novo delo Untitled (London Bridge) kupila londonska galerija Tate Britain. Po nekaterih navedbah je nanjo čakala štiri leta.

Marshall, ki je odrasel v losangeleškem okrožju South Central na višku bitke za državljanske pravice, že več let biva v Chicagu. Je umetnik, ki ves čas pod vprašaj postavlja primat belcev v zgodovini umetnosti. Leta 2016 je v nekem intervjuju dejal: "Če nihče ne bo ustvarjal slik ljudi različnih ras, bodo nebelci vedno v težavah."

Ko Zwirner spregovori, mu svet umetnosti prisluhne

Zwirner je eden vodilnih svetovnih trgovcev z umetninami, pod okriljem čigar je več kot 60 umetnikov in galerij v Londonu, New Yorku in Hongkongu. Med drugim zastopa tako Marshalla kot Yayoija Kusamo, ki je zasedel 16. mesto na lestvici, in Turnerjevega nagrajenca, nemškega fotografa Wolfganga Tillmansa, ki so mu na lestvici dodelili 11. mesto.

Ko Zwirner spregovori, mu svet umetnosti prisluhne, je zapisano na spletni strani revije. Ko so denimo na začetku leta na industrijski konferenci izpostavili težavo, da velike galerije destabilizirajo umetniški ekosistem, je predlagal, da bi jih umetnostni sejmi "obdavčili" in tako subvencionirali sodelovanje manjših. Nekaj mesecev pozneje je globalni direktor sejma Art Basel Marc Spiegler (24. mesto) oznanil takšno politiko.

N. Š.