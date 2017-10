Največji mednarodni zborovski dogodek prihaja k nam v letu 2021

Mednarodni zborovski festival Europa Cantat v Ljubljani

19. oktober 2017 ob 22:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poleti 2021 bo Slovenija gostila mednarodni zborovski festival Europa Cantat, ki velja za največji mednarodni zborovski dogodek v Evropi, projektu pa je vlada že namenila sredstva.

Slovenija je tako s svojo prestolnico prepričala izborno komisijo, ki je tehtala še med Dublinom in Utrechtom, festival namreč vsaka tri leta v enem od evropskih mest organizira Evropska zborovska zveza.

Podpora več vladnih resorjev

Kandidaturo je predlagal Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), dolgoletni član Evropske zborovske zveze, ki bo projekt tudi izvedel v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (MOL). Njegov pomen za slovensko zborovstvo, ki po zaslugi zborov, ki dosegajo vidne rezultate v tujini, sodi v sam svetovni vrh, in slovensko kulturo na sploh pa je prepoznalo in podprlo več vladnih resorjev, poleg ministrstva za kulturo še ministrstva za gospodarstvo, izobraževanje, delo, zdravstvo in zunanje zadeve.

V smeri krepitve kulturnega turizma

Projekt, ki je izrazito medresorsko zasnovan, bo po besedah vodje službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na ministrstvu za kulturo Katarine Culiberg pripomogel h krepitvi kulturnega turizma, okrepil bo Slovenijo na svetovnem zborovskem zemljevidu, pa tudi sodelovanje med različnimi strokovnjaki na področju zborovskega petja, ki "v družbo prinaša veselje in polnejše bivanje". Vsi resorji izrazili pripravljenost za sodelovanje pri izvedbi, saj so prepričani, da bo festival imel pozitivne učinke na omenjenih področjih, je še povedala Katarina Culiberg.

Generalni direktor direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu Igor Teršar je prepričan, da se Slovenija malokrat lahko pohvali s tako pomembnim projektom, kot bo Europa Cantat 2021. Kot je spomnil, bo Slovenija takrat praznovala 30 let samostojne države, poleg tega bo v drugi polovici leta predsedovala EU-ju. Sicer pa je Slovenija že gostila nekaj podobnih prireditev: leta 1995 evropski zborovski simpozij, dvakrat je potekal evropski zborovski teden, gostila je tudi Svetovni zbor mladih. Poleg tega je bil Maribor sprejet med šest mest, med katerimi kroži tekmovanje za veliko nagrado Evrope v zborovskem petju; finale tekmovanja je gostil leta 2012 in ga bo ponovno prihodnje leto.

Od 3.000 do 4.000 pevcev z vsega sveta ...

Marko Repnik, direktor JSKD-ja, je izrazil ponos glede uspeha s kandidaturo - kot institucija pa se v sodelovanju s partnerji čutijo sposobne izpeljati takšno prireditev. Na festivalu Europa Cantat namreč običajno sodeluje od 3.000 do 4.000 pevcev z vsega sveta, izvedenih je več zborovskih delavnic z znanimi mentorji in več kot 100 koncertov in nastopov, od katerih jih je veliko na prostem. Po mnenju Repnika bodo na ta način širši evropski strokovni in laični javnosti predstavili slovensko kulturo, ki ima močno razvejano ljubiteljsko dejavnost, ta pa je najštevilčnejša prav v zborovstvu.

... in vsaj še enkrat toliko poslušalcev

Samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo na JSKD-ju Mihela Jagodic upa, da bo festival, ki združi pevce vseh starostnih obdobij, pokazal zborovstvo v njegovi pravi luči; kot je povedala, bodo prakso za njegovo izvedbo prihodnje leto pridobivali v Talinu. Predstavnica MOL-a Vanda Vrhovnik Straka pa ocenjuje, da bo poleg več kot 3.000 udeležencev verjetno pritegnil vsaj toliko poslušalcev, tudi turistov, ki jih je poleti v Ljubljani veliko. Do same izvedbe nameravajo projekt predstavljati na vseh večjih zborovskih prireditvah po svetu, prek Slovenske turistične organizacije pa tudi na sejmih, na katerih se promovira Slovenija in bo v prihodnjem letu izpostavljala kulturni turizem.

Vlada je sprejela sklep, s katerim bo za organizacijo festivala prihodnje leto namenila 15.800 evrov, leto zatem 120.000 evrov, leta 2020 še 145.500 evrov in v letu izvedbe 688.700 evrov, nekaj sredstev bo prispevala tudi Mestna občina Ljubljana.

P. G.