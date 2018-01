Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Igralka, ki je sicer znana po tem, da zasebnega življenja ne deli rada z javnostjo, je v intervjuju za Allure leta 2013 vseeno ponudila vpogled v delček svojega odraščanja: "Vedno je bila glasba, vsi smo plesali, včasih tudi goli po hiši," je razkrila. "Ne kot hipiji, le zelo sproščeni," je dodala. Foto: Reuters Dodaj v

Najvišje francosko filmsko priznanje za Penelope Cruz

Častna nagrada cezar

29. januar 2018 ob 21:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Francoska filmska akademija bo letošnjega častnega cezarja podelila španski igralki Penelope Cruz. Njen talent sije tako v manjših filmih kot v filmih svetovno uveljavljenih režiserjev, navaja utemeljitev.

Nagrado, ki velja za francoskega oskarja, bodo Cruzovi izročili na slavnostni podelitvi 2. marca v Parizu.

Igralski talent 43-letne Penelope Cruz do izraza pride v mednarodnih produkcijah in v večjih ali manjših filmih, pri katerih je sodelovala z režiserji, kot so Ridley Scott, Rob Marshall, Kenneth Branagh, Sergio Castellitto, Fernando Trueba ali Asghar Farhadi. Z iranskim mojstrom sta pravkar končala snemanje filma Todos Lo Saben (Vsi vedo), ki bo izšel v maju, je v obrazložitvi zapisala Francoska filmska akademija.

Almodovarjeva muza

"Muza velikih filmarjev" in "sijoča latinolepotica", kot so jo oklicali, ima uspešno igralsko kariero v Hollywoodu tudi zaradi vlog v filmih španskega režiserja Pedra Almodovarja. Skupaj sta posnela številne filme, vključno z dramo Vrni se (Volver), po zaslugi katere je na canskem festivalu leta 2006 obveljala za najboljšo igralko in si prislužila nominacijo za oskarja.

Ognjeni krst doživela v istem filmu kot Javier Bardem

V Alcobendasu rojena igralka se je prvič pojavila na televiziji pri 16 letih, le leto pozneje pa je posnela svoj filmski prvenec Pršut, pršut (1992), s katerim je pritegnila pozornost kritikov. Komercialni preboj ji je leta 2001 uspel z vlogama v filmih Vanilla Sky in Snif. Za vlogo v filmu Woodyja Allena Ljubezen v Barceloni (2008) je prejela oskarja.

Lani je častnega cezarja prejel George Clooney, med dobitniki te prestižne nagrade pa so med drugim tudi Michael Douglas, Kevin Costner, Scarlett Johansson, Meryl Streep, Kate Winslet, Sean Penn in Quentin Tarantino.

A. J.