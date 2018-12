Najvplivnejši film vseh časov je Čarovnik iz Oza

Film Čarovnik iz Oza je leta 1939 režiral Victor Fleming, se pravi v času, ko so ZDA okrevale po hudi gospodarski krizi, ki jo je povzročil zlom newyorške borze. Film se tudi zato naslanja na silo mladosti, ki naj bi deželi dala nov zanos. Foto: IMDb V prvem delu Vojne zvezd Obi-Wan nikoli ne reče dobesednega citata "Naj bo sila s teboj" (May the Force be with you), vedno gre za variacijo teh besed. Foto: IMDb Orson Welles je bil star 25 let, ko je posnel Državljana Kana, ki ga kritiki in lestvice pogosto navajajo kot najboljši ameriški film vseh časov. Foto: EPA 2001: Odiseja v vesolju je razmislek o našem mestu v vesolju. V imenu tega ambicioznega cilja uporablja pripovedno strukturo, ki se začne z "rojstvom človeka" in konča z evolucijo njegove vrste, posebne učinke, ki so bili sad večletnih raziskav in so za vedno spremenili naše vizualno upodabljanje vesolja, ter vložke orkestralne glasbe, ki samo še poglobijo gledalčev občutek napada na vse čute. Najbrž ni pretirano trditi, kot to stori akademik Michel Chion v knjigi Kubrick's Cinema Odyssey, da je pred nami najdražji eksperimentalni film vseh časov; prav gotovo je najabstraktnejša in alegorična visokoproračunska filmska produkcija v zgodovini. Ameriški filmski inštitut Odisejo v vesolju uvršča na 15. mesto seznama stotih najboljših ameriških filmov vseh časov (in na prvo mesto v znanstvenofantastični kategoriji). Foto: IMDb Dodaj v

3. december 2018 ob 19:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko je mala Dorothy iz Kansasa v orkanu izgubila tla pod nogami in se znašla v deželi govorečih strašil ter skrivnostnega moža za zaveso, se življenje ni spremenilo samo zanjo in za psička Tota – po njeni dogodivščini filmski svet nikoli več ni bil enak.

Filmski zgodovinarji v Italiji so izvedli primerjavo najvplivnejših filmov v zgodovini sedme umetnosti in "izračunali", da je najglobljo sled v filmski industriji pustila klasika Čarovnik iz Oza iz leta 1939.

Pri svojem delu so upoštevali več kot 47 tisoč filmov iz 26 žanrov, šteli pa filmske reference, omenjene v spletni filmski bazi IMDb. (Ob tem priznavajo, da je arhiv IMDb-ja pristranski v korist filmov z Zahoda in so zato upoštevali največ ameriških produkcij.) Iz raziskave so izpadli kratki filmi, pornografija in pa filmi, v katerih ni nobenih navezav na druge filme. Navezav med filmi so se lotili s štirimi različnimi matematičnimi pristopi, ki so upoštevali število referenc, pa tudi to, ali je bil film, ki se je navezoval na slavnega predhodnika, sam po sebi vpliven.

Rezultati, ki so bili objavljeni v novi številki zbornika Applied Network Science, razkrivajo, da je bilo vseh dvajset najvplivnejših filmov v zgodovini posnetih pred letom 1980 – kar najbrž niti ni presenetljivo, saj so imeli starejši filmi do zdaj preprosto več časa, da so pustili globoko sled med nasledniki. Na drugo mesto se je zavihtel večni favorit, vesoljska epopeja Vojna zvezd (1977), v prvi peterici pa so še nesporne klasike Psiho, King Kong in Odiseja v vesolju.

"Cilj našega iskanja najvplivnejših filmov je bilo najti tiste, ki so najpomembnejši z zgodovinske perspektive," poudarja soavtor študije Livio Bioglio, profesor z Univerze v Torinu.

Med opažanji raziskovalcev je denimo tudi, da so Indija, Japonska in ZDA tiste države, ki največkrat ustvarjajo filme brez sodelovanja drugih dežel. Na drugi strani spektra sta Belgija in Francija, ki sta zelo nagnjeni h koprodukcijam.

Države so vrhunec svoje "vplivnosti" dosegale tudi v različnih obdobjih: italijanski filmi, ki jih sedma umetnost največ citira, so iz šestdesetih let, v nemški filmski zgodovini pa se ozira k izdelkom iz tridesetih let prejšnjega stoletja.

Najvplivnejši režiser je Hitchcock

Da bi sestavili seznam najvplivnejših igralcev in režiserjev, so preizkusili metodo, ki naj bi bolje upoštevala tudi novejše izdelke. Točke so posameznikom podeljevali na podlagi tega, kako vplivni so bili njihovi filmi v primerjavi s preostalimi izdelki tistega leta. (Vseeno so bili upoštevani samo filmi, izdani pred letom 2010, saj so novejši še premladi, da bi zares vplivali na poznejše izdelke.) To štetje je pokazalo, da je najvplivnejši režiser vseh časov Alfred Hitchcock, ki mu na drugem mestu sledi Steven Spielberg. Najvplivnejša igralca sta Samuel L. Jackson in Tom Cruise, igralki pa Lois Maxwell (gospodična Moneypenny v več bondiadah) in Carrie Fisher.

20 najvplivnejših filmov vseh časov:

1. Čarovnik iz Oza / The Wizard of Oz (1939)

2. Vojna zvezd / Star Wars (1977)

3. Psiho / Psycho (1960)

4. King Kong (1933)

5. 2001: Odiseja v vesolju / 2001: A Space Odyssey (1968)

6. Metropolis (1927)

7. Državljan Kane / Citizen Kane (1941)

8. Rojstvo naroda / The Birth of a Nation (1915)

9. Frankenstein (1931)

10. Sneguljčica in sedem palčkov / Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

11. Casablanca (1942)

12. Drakula / Dracula (1931)

13. Boter / The Godfather (1972)

14. Žrelo / Jaws (1975)

15. Nosferatu (1922)

16. Iskalca / The Searchers (1956)

17. Cabiria (1914)

18. Dr. Strangelove ali kako sem se naučil ljubiti atomsko bombo / Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

19. V vrtincu / Gone with the Wind (1939)

20. Oklepnica Potemkin / Battleship Potemkin (1925)

