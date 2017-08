Naporen teden za HBO: po scenarijih se je na spletu pojavil še Vojni plen

Nekaj dni pred predvajanjem četrte epizode sedme sezone

5. avgust 2017 ob 12:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

Čeprav so hekerji, ki jim je pred kratkim uspel vdor v HBO-jev sistem, zagrozili, da so razkriti scenariji novih epizod le začetek njihovih objav, je krivca za petkovo objavo četrte epizode aktualne serije iskati drugje. Najnovejša epizoda je prišla v neprave roke, potem ko je datoteko izgubil indijski distributer Star.

HBO ima za seboj naporen teden. V dneh, ko številni ljubitelji fantazijske serije Igra prestolov - po mnenju mnogih po eni bolj epskih epizod doslej - čakajo na četrto nadaljevanje sedme sezone, je televizijska mreža dvakrat pogrnila pri zaščiti svojih podatkov (nekaj, kar sicer sami imenujejo za eno od svojih prioritet).

Izključno za interno uporabo

Potem ko jih je presenetil vdor, ki ga je odgovorni heker opisal kot "največjo krajo informacij v računalniški dobi", zaradi česar so se najbolj neučakani sledilci zgodbe že zdaj dokopali do scenarijev prihodnjih epizod, je na splet pricurljalo še četrto nadaljevanje z naslovom Vojni plen (The Spoils of War). Epizoda, ki se je pred uradnim nedeljskim predvajanjem v petek pojavila na ameriški spletni strani Reddit, je slabe kakovosti in opremljena z napisom "izključno za interno uporabo".

Kot so sporočili pri indijskem distributerju, zadevo jemljejo zelo resno in so takoj sprožili preiskavo tako v lastnih vrstah kot pri svojem tehničnem partnerju, da bi lahko čim prej določili, kje tiči vzrok neljubega incidenta. "To je resen problem, zato bomo ustrezno ukrepali," je dejal njihov predstavnik.

V resnici to ni prvi primer, ko je Igro prestolov udarilo neavtorizirano deljenje datotek, ampak se je nekaj podobnega zgodilo že v preteklih sezonah. Hekerski vdor je HBO prizadel v času, ko internet preplavlja mnoštvo interpretacij do zdaj videnih epizod sedme sezone Igre prestolov in teorij, kako se bo zgodba, ki zdaj ni več neposredno naslonjena na Martinove knjige, odvijala naprej.

Kaj če bi se spopad Severa in Juga končal drugače?

Televizijska mreža se v tem obdobju sooča tudi s kritičnim odzivom na napovedano serijo Confederate. Kot smo poročali, bosta tudi pri tej moči združila scenarista in producenta David Benioff in Dan Weiss (tokrat bosta prevzela tudi režijo), domišljijo pa od fiktivnega srednjeveškega sveta popeljala v nekoliko mlajše obdobje - secesijsko vojno oziroma tej vzporeden čas. Serija si bo namreč drznila postaviti vprašanje, kakšna bi bila zgodovina, v kateri se je južni del Združenih držav odcepil od Severa, suženjstvo pa je na Jugu še vedno dovoljeno in institucionalizirano.

Ustvarjalca sta si serijo sprva zamislila kot celovečerni film, zaradi izjemnega uspeha Igre prestolov (ta je v sedmo sezono vstopila z rekordno gledanostjo), pa sta sklenila, da bo na malih zaslonih v resnici dosegla več ljudi. Nedolgo za HBO-jevo napovedjo nove serije, ki jo bodo začeli predvajati ravno ob izteku Igre prestolov, je taktično svoje načrte razkril tudi Amazon. Tudi njihova serija Black America (to menda razvijajo že kakšno leto) se bo odvijala v času ameriške državljanske vojne, tudi tam bodo zgodovino pisali drugače, vendar v drugi smeri – pod okriljem producenta Willa Packerja se bodo spraševali, kaj bi se zgodilo, če bi po zmagi severa osvobojeni sužnji zahtevali lastno državo.

M. K.