Narasla Sena ogroža islamsko umetnost v Louvru

Ponavlja se scenarij iz leta 2016

27. januar 2018 ob 14:30

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V muzeju Louvre so bili ta teden prisiljeni za javnost zapreti svojo zbirko islamske umetnosti, ki ima stalni dom v kletnih prostorih muzeja. Reka Sena, ki je po več tednih dežja prestopila bregove, namreč ogroža tudi eksponate.

Reka Sena je na začetku tega tedna zaradi oblice dežja prestopila bregove; gladina vode je že več dni previsoka, da bi se pariške turistične ladje lahko stisnile pod slavnimi mostovi, ki tvorijo obroč okrog notredamske katedrale. Mestne oblasti so zaprle tudi postaje podzemne železnice, ki so v neposredni bližini reke - tudi slavno postajo St. Michel v latinski četrti, v katero se vedno zgrinjajo množice turistov.

Seveda pa je Pariz tudi dom največjega muzeja umetnosti na svetu; v Louvru hranijo da Vincijevo Mono Lizo, slavni kip Miloške Venere, Hamurabijev zakonik in številne druge zaklade. Iz preventivnih razlogov so sklenili, tako kot predlani, zapreti svoje kletne prostore, saj velik del stavbe meji neposredno na reko Seno. Zaprti bodo najmanj še do nedelje, nato pa se bodo odločali, ali je treba ukrep nadaljevati.



Protokol ob poplavah že obstaja

Za zdaj za medije v muzeju niso hoteli povedati, ali so umetnine dejansko začeli premikati na varno ali pa čakajo, kako se bo situacija razvijala. Poudarili so le, da leta 2016, ko so zaradi istih razlogov sprejeli podobne ukrepe, noben eksponat ni bil poškodovan. Za takrat vemo, da so selili približno 35 tisoč umetnin, ko je nevarnost minila, pa so začrtali tudi protokol za vse podobne scenarije v prihodnosti. Eksponate v skladišču so zapakirali, kar bo pospešilo evakuacijo, če se bo ta izkazala za potrebno.

V skrajnem primeru protokol predvideva selitev 152 tisoč občutljivih del v Liévin na severu Francije, kjer gradijo nove skladiščne prostore. Ne glede na trenutno stanje v najbolj obiskanem muzeju na svetu namreč že dalj časa načrtujejo selitev dela svoje zbirke na drugo lokacijo, zunaj dosega rečne gladine.

Vremenske napovedi predvidevajo, da bi se lahko gladina Sene na koncu dvignila za šest metrov ali celo še več: v petek zjutraj so namerili že 5,6-metrsko višino vodne gladine. V zadnjih dneh so evakuirali na stotine ljudi. V poplavah pred dvema letoma je voda dosegla 6,2 metra, dva človeka pa sta v naravni katastrofi umrla.

Najvišjo izmerjeno raven v zgodovini je imela Sena leta 1910, ko je v uničujočih poplavah narasla na 8,6 metra.

Bližnji Musée d’Orsay, ki ga zaradi lokacije pestijo enake skrbi kot Louvre, je za zdaj še vedno odprt.

A. J.