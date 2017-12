Narodni muzej v 2018: razstave o Drnovšku, numizmatičnih dragocenostih in Državi SHS

Tudi trienale UNICUM in predstavitev konservatorsko-restavratorskega oddelka

28. december 2017 ob 13:41

Ljubljana

Narodni muzej Slovenije eno od osrednjih razstav prihodnjega leta odpira februarja - na dan, ko bo minilo natanko deset let od smrti Janeza Drnovška. Delo nekdanjega predsednika države in dolgoletnega premierja bodo osvetlili tudi na simpoziju. Sicer pa bo leto minilo še v znamenju trienala keramike UNICUM in stoletnice Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.

Razstava, ki jo pripravljajo na obletnico Drnovškove smrti (23. februarja), se bo dotaknila treh obdobij delovanja, ki so zaznamovala državnikovo življenjsko pot: obdobja predsedovanja SFRJ; obdobja štirih Drnovškovih vlad, ko se je Slovenija tudi priključila Evropski uniji in Zvezi Nato; in obdobje, ko je bil Drnovšek predsednik Republike Slovenije.

Na dan odprtja razstave – ta bo na ogled v muzejski hiši na Metelkovi - bo potekal tudi mednarodni spominski simpozij, na katerem bodo sodelovali zgodovinarji, novinarji in predvsem sopotniki tako iz Slovenije kot iz tujine iz vseh obdobij njegovega delovanja.

Keramika kot izrazni medij

Četrtič bodo v muzeju prostor namenili mednarodnemu trienalu keramike UNICUM, ki je na domačem in evropskem likovnem prizorišču že uveljavljena znamka in sodi v skupino uspešnih mednarodnih prireditev na tem področju. Osrednji dogodek trienala je mednarodna razstava avtorske keramike, ki je tekmovalnega značaja. Umetniki morajo dokazati, da razumejo keramiko kot izrazni medij in posrednika med avtorjevo idejo in tehnično izvedbo v materialu. Mednarodna strokovna žirija med razstavljenimi deli izbere nagrajence.

V sklopu trienala bodo potekale razstave na mnogih prizoriščih po Sloveniji, del tradicije in močna stran trienala pa je zlasti razstava keramike študentov umetnostnih akademij. Mednarodni keramični trienale UNICUM vidijo v muzeju kot prvovrstno vez med slovensko tradicijo oblikovanja keramike s sodobnim likovnim snovanjem na tem področju.

Sodobni trendi v oblikovanju keramike

Na začetku maja bodo v Narodnem muzeju Slovenije odprli razstavo Shaping the Future, ki bo posvečena sodobnim trendom v oblikovanju keramike. Razstava bo obiskovalcem približala najsodobnejše tehnološke postopke pri izdelavi keramike in najnovejše trende v oblikovanju predvsem uporabne keramike. Razstava je eden od modulov evropskega projekta Keramika in njene dimenzije, ki poteka v okviru platforme ustvarjalna Evropa.

Sto let ustanovitve Države SHS

Oktobra bo vrata odprla razstava 100 let Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (1918-2018), s katero se bodo spomnili dogodkov ob koncu prve svetovne vojne, razpada avstro-ogrskega državnega okvira in ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Na začetku oktobra 1918 je bil v Zagrebu ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki mu je načeloval Anton Korošec, 29. oktobra 1918 pa sta hrvaški sabor in ljudski shod v Ljubljani razglasila ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s prestolnico v Zagrebu. Konec oktobra je bila v Ljubljani ustanovljena Narodna vlada SHS, najvišji zakonodajni in upravni organ v Sloveniji. Država SHS je prenehala obstajati že 1. decembra 1918, ko se je s Kraljevino Srbijo združila v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev s prestolnico v Beogradu.

Vpogled v restavratorsko delavnico

Sredi novembra bodo v muzeju približali delovanje konservatorsko-restavratorske stroke. Razstava V dobrih rokah, 60 let oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije bo javnosti približala najstarejšo strokovno ustanovo s svojega področja v Sloveniji. V 60 letih delovanja so se na oddelku oblikovali temelji sodobnega muzejskega konservatorstva-restavratorstva na Slovenskem, njegovo delovanje pa je ključnega pomena za ohranitev premične kulturne dediščine od prazgodovine do sodobnosti. Ker je delo muzejskih konservatorjev-restavratorjev širši javnosti dokaj neznano, bodo vrzel zapolnili z razstavno pripovedjo, ki bo nanizala in ovrednotila nekaj zanimivejših restavratorskih posegov.

Druga stran kovanca

Decembra se bodo od leta poslovili z izbranimi dragocenostmi iz numizmatičnih zbirk Narodnega muzeja Slovenije. Muzej že od ustanovitve leta 1821 zbira in proučuje denar ter gradivo, povezano z bogato denarno zgodovino današnjega slovenskega ozemlja in ta pomembni segment muzejskih zbirk se bo naposled predstavil kot samostojna stalna postavitev.

S postavitvijo želijo pokazati, da denar ni le plačilno in menjalno sredstvo, temveč je lahko z raznovrstnimi upodobitvami tudi izjemen umetniški izdelek. Pa še kakšno drugo vlogo je v zgodovini odigral denar - je priročno propagandno sredstvo, saj so vladarji v preteklosti prav z izborom upodobitev širili svoje ideje in povzdigovali svoje uspehe. Poznavanje in proučevanje denarja v obtoku pomaga odstirati pogled na vsakdanje življenje, razumeti politična in ekonomska ozadja, ki so nanj vplivala, in ne nazadnje pojasnjuje z njim povezane dogodke.

M. K.