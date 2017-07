Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Številka Naše bodočnosti, ki jo predstavljamo, je iz leta 1910, dve leti pozneje pa je list v celoti nehal izhajati. Foto: Arhiv A. Mraka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Naša bodočnost – kaj so na začetku 20. stoletja prebirali mladi

Iz arhiva Andreja Mraka

16. julij 2017 ob 06:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Danes potrebuje država toliko denarja, da se skoro ganiti ne moreš, da ne bi plačal davka. Zjutraj vstaneš, piješ kavo in vržeš vanjo košček sladkorja - dvakrat si plačal davek; nažgeš smodko - zopet si obdavčen."

To je del besedila, v katerem so v glasilu Naša bodočnost pred dobrim stoletjem mladim skušali pojasniti, zakaj je treba plačevati davke. Zapis o davkih je le ena tema, ki so jo načeli v listu za odraslo mladino, pisali so tudi o športnih dogodkih, slovenski in svetovni politiki, alkoholizmu, tehničnih novostih in podobnem. Precej podoben tematski nabor, kakršnega najdemo tudi v današnjem časopisju. Večina člankov je seveda stoletje pozneje že zastarela, vseeno pa nam veliko pove o misli in življenju na začetku 20. stoletja.

V naših arhivih smo tokrat torej izbrskali številko Naše bodočnosti, ki je izšla leta 1910, v tej pa je našo pozornost posebej pritegnil prav zapis o tem, zakaj je treba plačevati davke.

Andrej Mrak