Naslednje poglavje dinastije Crawley: Downton Abbey se vrača kot film

Serija Downton Abbey bo zaživela kot film

14. julij 2018 ob 14:52

London - MMC RTV SLO, STA

Adaptacija za veliko platno, ki so jo oboževalci zahtevali, je dobila zeleno luč: britanska kostumska nadaljevanka Downton Abbey, ki je bila svoj čas eden od stebrov začetka "zlate dobe televizije", prihaja v kinematografe kot celovečerni film. Osrednja igralska zasedba ostaja ista.

Scenarij ostaja skrivnost, po nekaterih namigih pa naj bi se zgodba nadaljevala, kjer se je v seriji končala - torej leta 1926 (kar bi pomenilo, da se liki, ki so umrli v originalni seriji, ne bodo mogli vrniti). Snemati bodo začeli že poleti.

Viharna edvardijanska doba

Serija Downton Abbey je v šestih sezonah pripovedovala sago dinastije družini Crawley, ki smo jo začeli spremljati v letu 1912. Zgodba se je začne na dan po zgodovinski katastrofi Titanika v noči s 14. na 15. april, nato pa smo priča dogodkom v naslednjih 14 letih. Rdeča nit so večplastni odnosi med gospodo in njeno služinčadjo, ki jih zaznamuje vrsta najrazličnejših spletk.

Življenje grofa in grofice Granthama Roberta in Core Crawley, ki sta ju upodobila Hugh Bonneville in Elizabeth McGovern, so gledalci britanske televizije in kmalu tudi tisti z drugih koncev sveta spremljali od leta 2010. Zadnja, šesta sezona, je bila na sporedu leta 2015.

V vlogi grofice Violet z ostrim jezikom je nastopila Maggie Smith, hčere Edith, Mary in Sibyl so bile Laura Carmichael, Michelle Dockery in Jessica Brown Findlay. Butlerja je upodobil Rob James-Collier, osrednji ljubezenski zgodbi med služabnikoma Anno in Johnom ter Carsonom in gospo Hughes pa so odigrali Joanne Froggat in Brendan Coyle oziroma Jim Carter in Phyllis Logan.

Zgodbo serije je izrisal Julian Fellowes, ki bo tudi scenarist in koproducent filma. Režijo bo prevzel Brian Percival. Film naj bi bil v kinematografih prihodnje leto (tako vsaj nakazuje tvit Hugha Bonnevilla).

Serija Downton Abbey je med drugim prejela dve bafti, tri zlate globuse in 15 emmyjev. še danes drži rekord za največkrat nominirano neameriško serijo na emmyjih(69 nominacij!); predvajali so jo v 250 deželah oz. ozemljih.

Skeptična Maggie Smith

O idejah in domnevnih načrtih za film se je šušljalo več let in ogralci so ob vsaki priliki radi potrdili, da bi z veseljem sodelovali pri adaptaciji za veliko platno. Edina izjema? Maggie Smith, ki ji je upodobitev grofice Granthama prinesla tri emmyje in zlati globus. "Ne morem, no - koliko bi bila sploh stara?," je leta 2015 pripomnila v intervjuju z Grahamom Nortonom. O koncu serije pa takole iskreno: "Vesela sem, da je konec, res sem vesela. Ko smo prilezli do konca, je bila moja junakinja stara kakih 110 let. Ni se več moglo nadaljevati, ni bilo več verjetno."

Welcome back to Downton! We’re thrilled to announce that #DowntonAbbey is coming to the big screen. Film production begins this summer. pic.twitter.com/3scMUmosic — Downton Abbey (@DowntonAbbey) July 13, 2018

A. J.