Naslednji korak za televizijo: serije bodo interaktivne

Si bomo lahko sami prikrojili srečen konec po lastni izbiri?

12. marec 2017 ob 16:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Podjetje Netflix je začelo razvijati tehnologijo, ki bo - če bo šlo vse po predvidevanjih - gledalcu omogočila, da si sam izbere, kako se bo nadaljevala zgodba njegove najljubše serije.

Velikan vsebin na zahtevo išče način, ki bi njihovim naročnikom - teh je že več kot 93 milijonov in živijo v več kot 190 državah - omogočil, da sami odločajo, v katero smer se bo razvijala zgodba, ki jo spremljajo. "Ko enkrat obvladaš interaktivnost, lahko poskusiš karkoli," je Netflixov direktor Reed Hastings komentiral za tabloid The Daily Mail.

Še letos bo Netflix idejo preizkusil z eno od svojih otroških serij s priljubljenim protagonistom, ki bo dobil obdelavo po principu "choose your own adventure" (sam izberi dogodivščino). Če bodo odzivi dobri, enaka usoda čaka tudi serije za odrasle. (Pri Netflixu sicer niso pojasnili, ali to pomeni samo nove serije, ali pa bi prišle v poštev tudi tiste, ki jih qspremljamo že zdaj).

To seveda pomeni, da bodo morali igralci posneti cel kup prizorov z različnimi zapleti, gledalec pa bo lahko izbral, katerega hoče spremljati. Nekatere zgodbe bodo preproste in linearne, druge pa bolj kompleksne. Oboževalec zaporniške serije Orange Is the New Black bi potemtakem lahko izbral, ali se bo določena zapornica pridružila tolpi, ki jo skuđša rekrutirati, ali pa ne. Možnosti je načeloma neskončno.

Še bolj bomo priklenjeni na ekrane

"Interaktivne vsebine bi lahko potencialno pomenile popolnoma novo stopnjo vpletenosti: nekateri gledalci bi prav gotovo hoteli videti čisto vse razpoložljive veje zgodbe in tako porabili cele ure za raziskovanje različnih zapletov," razmišlja Ville Salminen, lastnik spletne strani z vsebinami na zahtevo, Cordcutting.com.

Proračuni bodo poskočili

Jasno je, da bi ponujanje izbire gledalcu pomenilo, da mora ponudnik ustvariti ogromno ur "rezervnih" vsebin, kar pomeni, da bo produkcija takih serij veliko dražja od klasičnih. "Logično je, da bodo eksperiment začeli s serijami za otroke, ki so pač manj kompleksne kot tiste za odrasle." Pot v prihodnost je Netflix nakazal že lani, ko je gledalcem svoje serije Kong: King of the Apes ponudil opcijo, da odklenejo kratke "dodatne" videe.

Marsikomu se bo ob tem seveda porodilo vprašanje: ali gledalci sploh hočejo možnost izbire? Ali pa bi raje videli, da jih "vodi" ustvarjalna ekipa serije? Gotovo se bo prva opcija zdela zanimiva določenemu segmentu publike, na primer ljubiteljem videoiger.

A. J.