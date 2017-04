Naslednji projekt Clinta Eastwooda: zgodba o "junakih z vlaka"

Snemati naj bi začeli še letos

22. april 2017 ob 14:45

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Po pripovedih o enem najbolj smrtonosnih ameriških ostrostrelcev Chrisu Kylu in pilotu Sullyju, ki je uspešno pristal na reki Hudson, Clint Eastwood nadaljuje svoj patriotski niz filmov o "junaških" Američanih. Tokrat bo posnel film o trojici, ki je pred dvema letoma na vlaku, namenjenem proti Parizu, preprečila poskus terorističnega napada.

Film bo ameriški režiser zasnoval po knjigi The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes (15:17 za Pariz: Resnična zgodba o teroristu, vlaku in treh ameriških junakih), ki so jo po dogodku avgusta 2015 napisali Anthony Sadler, Alek Skarlatos in Spencer Stone.

Prijatelji iz otroštva, med katerimi sta dva ameriška vojaka, so med svojim dopustovanjem po

Evropi obvladali oboroženega moškega, ki je skušal izvesti napad na vlaku v Pariz. Tedaj 25-letni Ayoub El Kahzzani iz Maroka, ki se je na vlak za Pariz vkrcal v Bruslju, je v bližini francoskega mesta Arras začel streljati s kalašnikovko.

Napadalca obvladali v desetih minutah

Na napadalca, ki je imel poleg kalašnikovke tudi pištolo, nož in strelivo, je planil Spencer Stone, član ameriških zračnih enot. Po njihovem pričevanju je Stona napadalec zatem z nožem porezal po vratu in roki, v tem pa je vskočil tedaj 22-letni Skarlatos, sicer predstavnik oregonske nacionalne straže, mu iztrgal puško in ga udarjal po glavi, dokler ni napadalec omedlel. El Kahzzanija so obvladali in aretirali deset minut po začetku napada. Trenutno je v priporu v Franciji, kjer čaka na sojenje zaradi več s terorizmom povezanih obtožb, tudi zaradi poskusa umora.

Zahvale za nesebično dejanje

Mediji so trojico Američanov razglasili za "junake z vlaka", francoski predsednik Francois Hollande pa jim je podelil častna odličja za izredno junaštvo. Znak legije časti je francoski predsednik za pomoč pri obvladanju napadalca podelil tudi trem drugim osebam, med drugim britanskima poslovnežema Chrisu Normanu in Marku Moogalianu, ki je bil med napadom ustreljen.

Vsem vpletenim se je za nesebično dejanje zahvalil tudi tedanji britanski premier David Cameron, ameriško trojico pa je doma sprejel tudi takratni predsednik Barack Obama in jih na večerjo povabil menda celo Arnold Schwarzenegger.

Knjigo o dogodkih na vlaku je trojica spisala z novinarjem Jeffreyjem E. Sternom, kupljene filmske pravice pa vključujejo celotne življenjske zgodbe treh prijateljev. Eastwood se že pripravlja na sestavo igralske zasedbe, produkcijo pa naj bi začeli še letos.

M. K.