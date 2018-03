Naslednjo bondiado bo spisal in režiral Danny Boyle

Film v kinematografe prihaja novembra 2019

16. marec 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danny Boyle je potrdil, da s sodelavcem iz Trainspottinga, Johnom Hodgeem, pišeta scenarij za naslednji film o Jamesu Bondu, ki ga bo Boyle nato tudi režiral. Na čelu franšize bo torej spet cenjen, z oskarjem ovenčan avtor, ki pa ni nujno doma v tem žanru. V preteklosti so bile take bondiade vedno najbolj kontroverzne.

25. film v franšizi o tajnem agentu 007 bo obenem tudi peti (in najverjetneje zadnji), v katerem v službi Njenega veličanstva vohuni Daniel Craig.

Na nedavni newyorški premieri TV-serije Trust je Boyle časnik Metro precej nedvoumno potrdil: "Trenutno se ukvarjava s scenarijem in videli bomo, kako se bo izšlo. Osnovna ideja je super, upajmo, da se bo obneslo. Rad bi vam povedal več ... Ampak ne bom."

Preden se popolnoma posveti Bondu, mora Boyle posneti še en film, komedijo izpod peresa Richarda Curtisa. "Začetek snemanja bo čez šest ali sedem tednov, Bond pa bi sledil čisto na koncu leta. Trenutno se ukvarjam z obema projektoma."

Spremembe v zmagovalnem receptu

Studio MGM je sicer pred časom potrdil, da bosta scenarij za film spisala Neal Purvis in Robert Wade, ki sta podpisana pod celo serijo novejših bondiad: Casino Royale, Kvantum tolažbe, Skyfall in Spectre. Za zdaj še ni nobene urade razlage, zakaj je prišlo do rošade v ekipi. Franšiza sicer doživlja pravo renesanso: Skyfall (2012) je zaslužil 1,1 milijarde dolarjev, Spectre (2015) pa 880 milijonov dolarjev.

Danny Boyle in John Hodge sta sicer stalna sodelavca; skupaj sta podpisana pod filme Grave, Trainspotting, A Life Less Ordinary, The Beach, Trance in T2 - Trainspotting. Govorice, da je Boyle čisto na vrhu seznama režiserjev, ki si jih producenta Barbara Broccoli in Michael G Wilson želita rekrutirati za svojo franšizo, so v industriji krožile že več mesecev.

Danny Boyle je leta 2008 posnel Revnega milijonarja, najuspešnejši britanski film prejšnjega desetletja, ki je osvojil tudi osem oskarjev. Leta 2012 je režiral tudi slovesnost ob odprtju olimpijskih iger v Londonu; del slovesnosti je bil takrat tudi James Bond (torej Daniel Craig); s pomočjo iluzije so pripravili silno priljubljeno točko, v kateri je Bond na olimpijski stadion z letala skočil v družbi kraljice Elizabete.

Boylova umetniška kariera ima sicer korenine v gledališkem svetu: v osemdesetih je bil namestnik direktorja londonskega gledališča Royal Court. Še pred tem je menda hotel postati duhovnik, pri 14 letih je vstopil v semenišče. Eden izmed duhovnikov mu je takrat svetoval, naj o tej odločitvi še malo premisli. "Ne vem pa, ali je mene reševal pred duhovništvom ali duhovništvo pred menoj," se je nekoč pošalil Boyle.

Labodji spev za prvega "blond Bonda"

Daniel Craig je lani podpisal pogodbo za svojo peto bondiado, čeprav je mesece pred tem v intervjujih dramatično izjavljal, da bi si "raje prerezal žile", kot še enkrat stopil v smoking plejbojevskega vohuna. Pozneje se je opravičeval, da je bil absolutno izmučen, ko so mu ušle neprijazne opazke - da pa bo naslednji film, ki v kinamatografe prihaja leta 2019, čisto gotovo njegov zadnji za franšizo. "Rad bi končal na vrhuncu in komaj čakam."

A. J.