Našli glineno ploščo z nemara najstarejšim znanim zapisom homerskega epa

V Grčiji odkrili glineno ploščo s 13 verzi Odiseje

10. julij 2018 ob 19:23

Atene - MMC RTV SLO

Ekipa grških in nemških arheologov je naletela na pomembno odkritje, saj so na mestu starogrškega svetišča v Elidi na polotoku Peloponezu našli iz gline izdelano ploščo, na kateri je izpisanih 13 verzov Homerjevega junaškega epa Odiseje, za katero predvidevajo, da gre za najstarejši primerek zapisa njegove poezije.

"Po treh letih raziskav na območju okoli svetišča na arheološkem najdišču antične Olimpije so se arheologi znašli pred zelo pomembnim odkritjem," so v današnjem sporočilu za javnost med drugim zapisali pri grškem ministrstvu za kulturo in šport. Po pisanju ministrstva naj bi po prvih ocenah šlo za ploščo, ki je najverjetneje nastala pred 3. stoletjem našega štetja.

Večrazsežnostno območje Olimpije

Ploščo so odkrili med geoarheološkimi raziskavami, ki potekajo na površju, v okviru triletnega raziskovalnega programa, ki so ga poimenovali Večrazsežnostno območje Olimpije. Raziskave izvajajo na mestih okoli svetišča pod arheološkim vodstvom Erophilis-Iris Kolie iz Grčije, v sodelovanju s profesorji Franzisko Lang, Birgitto Eder, Andreasom Vöttom in Hans-Joachimom Gehrkejem z nemškega arheološkega inštituta ter univerz v Darmstadtu, Tübingenu in Frankfurtu.

Odisejev govor prijatelju na Itaki

Za zapis na plošči so ugotovili, da gre za drobec Odisejevega govora Evmaju, svojemu svinjskemu pastirju in prijatelju, ki mu je najbolj zaupal. Gre za prvo osebo, ki jo Odisej obišče po vrnitvi na Itako, razkrije mu tudi svojo identiteto. Sicer v epu sledimo junaku, ki po padcu Troje v spremstvu tovarišev celo desetletje v iskanju rodne Itake tava po morjih. Pesnitev pa poudarja moč razuma ter drugih človeških vrlin in ne prepušča več vsega volji bogov.

Pomemben pričevalec na več področjih

Dotično glineno stvaritev so odkrili na območju, na katerem so ostanki iz rimskih časov. Arheologi so izpostavili, da so v fazi potrjevanja predhodne ocene starosti plošče, in sicer s sistematično študijo zapisa na njej. Če se izkaže, da so jo že prvotno pravilno datirali, gre za zdaj najstarejši do danes ohranjen pisni drobec kakega homerskega epa.

Kot so še zapisali pri ministrstvu, je najdba poleg svoje edinstvenosti pomembna tudi kot izvrsten arheološki, epigrafski, literarni in zgodovinski pričevalec.

