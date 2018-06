Nataša Rogelja je doktorirala leta 2005 iz socialne antropologije na Fakulteti za podiplomski humanistični študij ISH v Ljubljani. Je avtorica in soavtorica več strokovnih in otroških knjig z morskimi vsebinami. Zaposlena je na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Foto: Tit Košir