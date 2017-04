Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Najboljše gife bomo po koncu natečaja seveda predstavili tudi na straneh MMC-ja. Foto: Reuters Natečaj je odprt za uveljavljene in še neuveljavljene avtorje. Eden izmed ciljev je najti sveže ustvarjalce, jih predstaviti in podpreti pri nadaljnjem razvoju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Natečaj vabi: znate ustvariti popoln gif?

Natečaj je odprt za uveljavljene in še neuveljavljene avtorje

4. april 2017 ob 18:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oblikovalci in spletni ustvarjalci, pozor! MMC vas v sodelovanju s Klubom K4 vabi k sodelovanju na natečaju. Izziv je odprt za interpretacijo: prijaviti morate svojo animacijo gif na temo novih subkultur v Sloveniji. Najboljše čakajo nagrade.

V okviru natečaja iščemo gife v dimenziji 1280 x 1024 in/ali 1024 x1280 pix na temo 28 let mladosti in novih subkultur na Kersnikovi 4.

Najboljši izdelki bodo objavljeni v digitalni galeriji v Klubu K4 na dogodku ob 28. obletnici kluba (praznovali jo bodo 28. maja letos) in v spletnih komunikacijah Kluba K4.

Nagrad bo več, a le ena je glavna. Avtor najboljšega gifa po izboru strokovne žirije bo dobil letno vstopnico za Klub K4. Drugi primerni gifi (po presoji žirije) bodo nagrajeni z vstopnico za praznovanje obletnice, prav tako pa tudi tisti gif, ki dobi največ všečkov v aplikaciji. Sodelovanje v izzivu seveda prinaša tudi možnost za nadaljnje sodelovanje s Klubom K4.

Pri oblikovanju gifov si lahko pomagate tudi s spletnimi orodji, kot so GIF Maker, Giphy, GIF Creator in podobni, z različnimi aplikacijami za pametne mobilne telefone in priročniki.



Rok za oddajo del v aplikacijo na MMC RTV Slovenija je 10. maj.

Vaše gife podo pretresali:

V tričlanski žiriji MMC zastopa Dunja Denial, ki deluje na področju produkcije videa, filma in multumedije kot samostojna ustvarjalka in kot sodelavka MMC RTV Slovenija. Večino svojega prostega časa posveča AKC Metelkovi mesto, predvsem klubu Gromka, kjer soorganizira koncertni cikel R.A.F.A.L.



Redni profesor Eduard Čehovin uči interaktivno oblikovanje, kinetično tipografijo, grafično oblikovanje IP na Oddelku za oblikovanje Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani. Tretja žirantka, "glas" Kluba K4, je Stella Ivšek, multimedijska umetnica, ki deluje na področju oblikovanja, ilustracije in videa. Njeno umetniško ustvarjanje je v veliki meri povezano z glasbo. V Klubu K4 je aktivni člen prostorskih kreativnih rešitev in vizualnih podob dogodkov.

A. J.