Nazaj k naravi – slikarsko potovanje Gregorja Pratnekerja v gozdni tempelj

Razstava bo odprta do 2. septembra

10. junij 2018 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Manj kot iščem določeni motiv, bolje je. Priti mora sam od sebe!" razmišlja Gregor Pratneker, ki ga takšni nagovori, kakršne nato prelije na platno, vselej pričakajo na njegovih dolgih sprehodih po Pohorju. Slikar, ki je bil že nekajkrat povabljen na likovni salon v Pariz, trenutno razstavlja v Galeriji Lek.

Glavna protagonistka njegove umetnosti je narava, v kateri dobiva umetnik izpolnitev svojih umetniških ciljev, tako vizualnih kot notranjih, duševnih. Kot je v zloženki ob razstavi zapisal kustos in umetnostni zgodovinar Iztok Premrov, pomeni narava tudi umetniku svetišče. "Sam se pogosto gibljem po naravi, tedensko se sprehodim po Pohorju, uživam v njegovih gozdovih, se sprostim in potem se mi prikaže motiv, ki se mi zdi dovolj zanimiv za upodobitev na slikarskem platnu. Ampak, manj kot iščem določeni motiv, bolje je. Priti mora sam od sebe!" razmišlja umetnik.

Po njegovih krajinah se pogosto sprehajajo drobne figure ljudi, občudovalci naravnih lepot. "Njegove pokrajine preveva nekakšen temeljni nemir, čeprav so motivi tudi zadržani in uravnoteženi, se v njih pojavlja gibanje, kipenje, nihanje, kroženje, skratka vse to, kar ima skupni imenovalec v življenju," ob razstavi še piše Premrov.

Pri slikanju narave in svojega spoštljivega odnosa do nje kot ključno izrazno sredstvo izbere barvo, ki se sprehaja od realističnega zeleno-rjavega kolorita do od mimezis bolj odmaknjenih rožnato-vijoličnih tonov. Naslanjajoč se na tradicijo tako realistične kot impresionistične krajine slika s preizkušenimi in preprostimi slikarskimi prijemi. Njegov cilj je v pokrajini odkriti nekaj, kar prevzame pogled, in to upodobiti z jasnimi potezami lastne slikarske govorice, zapiše Premrov.

Med skrivnostnimi meglicami razpršenih sončnih žarkov

V krajini nagovarja Pratnekerja predvsem dvoje; najprej prastari motiv drevesa, ki kipi navzgor in je simbol večne vezi med zemljo in nebom, druga muza je svetloba in moč njene igre. Gozdovi na njegovih slikah oživljajo meglice in žarki, ki prosevajo skozi veje in krošnje dreves, pri tem pa z mistično kopreno ovijejo podobo v pravljično atmosfero, ki ponazarja navdušenje nad nenehnim spreminjanjem, cikličnostjo in metamorfično močjo narave.

Gregor Pratneker se je rodil leta 1973 v Mariboru, kjer še danes živi in ustvarja. Študiral je na Oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru in leta 2006 diplomiral z nalogo Slikarske vedute Maribora. Med letoma 2007 in 2012 je opravil podiplomski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in magistriral z nalogo Abstrahiranje in deformacija oblik v mojem slikarstvu. Leta 2014 in 2017 je sodeloval na Jesenskem salonu v Parizu, leta 2015 pa na znamenitem Salonu francoskih umetnikov v Grand Palaisu v Parizu. Nanj so ga povabili tudi februarja letos. Sodeloval je na več kot dvajsetih skupinskih razstavah doma in v tujini.

Njegova dela bodo v Galeriji Lek v Ljubljani na ogled do 2. septembra.

M. K.