Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Mark de Clive-Lowe je bil že leta 2013 gost Jazz Festivala Ljubljana. Tokrat se bo ustavil v Mariboru. Foto: Jan Prunk / Wikimedia Commons Sprva je organizatorjem uspelo v Maribor povabiti Marka de Clive-Lowa, nato pa so začeli razmišljati o tem, kako na nastop privabiti čim več ljudi. Foto: www.satchmo.si

Nazaj v prihodnost z džezovsko fuzijo

V Mariboru prvi Back To The - Future Jazz festival

23. marec 2017 ob 19:03

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Džez je bil vedno tista glasbena zvrst, ki se je zlahka prepletala z drugimi žanri. V Mariboru so zato "džezovski fuziji" posvetili nov festival, v katerem vidijo spoj med preteklostjo in prihodnostjo.

V Jazz klubu Satchmo se bo nocoj s koncertom zagrebških Kozmodrum začela prva izdaja Back To The - Future Jazz festivala, ki ga organizira združenje Gramofonoteka. Sledil bo nastop velike zvezde prve dvodnevne izdaje, glasbenega polihistorja Marka de Clive-Lowa, ki skrbi za brezkompromisen razvoj fuzije tehnologije in jazz-fusion glasbe.

Festival, ki je zrasel okrog osrednjega gosta

Festival se je po besedah predsednika Združenja za promocijo in soustvarjanje urbane kulture Gramofonoteka Domna Kozoleta rodil spontano. Sprva je organizatorjem uspelo v Maribor povabiti Marka de Clive-Lowa, nato pa so začeli razmišljati o tem, kako na nastop privabiti čim več ljudi. Prav tako pa Maribor nima svojega neodvisnega džezovskega festivala, z izjemo Jazz ma mlade v organizaciji MKC-ja Maribor in društva Glas podzemlja, namenjenega mladim glasbenikom. Ima pa sicer svoj džezovski program Narodni dom Maribor.

Glasbenik novozelandsko-japonskih korenin Mark de Clive-Lowe je mojster preigravanja klaviatur, komponiranja, semplanja in ustvarjanja beatov, sproti in v živo. Njegove gibe bo spremljal VJ Tac oziroma Grega Tanacek, ki bo poskrbel, da se bodo tudi obiskovalci koncerta pobližje seznanili z de Clive-Lowovim glasbenim ustvarjanjem.

Prvi festivalski večer bodo uvedli zagrebški Kozmodrum, ki povzemajo strukture iz elektronskih slogov, kot so techno, house, jungle in dubstep, ter jih sočasno združujejo z brezčasnimi formami džezovske in fusion glasbe. Za veliki finale pa bo poskrbel mariborski DJ Urbadur.

Petkov večer bosta zaznamovala premierna nastopa lokalnih ustvarjalcev - bipolarnega groovy tria boben-bass-kitara BeatPolar ter še ne polnoletnega "beatmakerja" FirefLyja, ki bo svojo produkcijo prvič odigral v živo.

Vrhunec večera bo ljubljanska zasedba Jimmy Barka Experience, ki jo sestavljajo trije veterani slovenske glasbene scene - DJ Borja Močnik in Jaka Batič za gramofoni ter bobnar Marjan Stanić. Rezultat njihove glasbe je po besedah organizatorjev "razmetanka slogov, neslišen kolaž funka, rocka, afra, hiphopa in še marsičesa težje oprijemljivega".

Festival se bo v upanju, ga ga bodo organizirali tudi v prihodnje, poslovil pod taktirko DJ Funkusiona, enega najvplivnejših akterjev glasbene scene v Sofiji. Glasbeno pokušino izvajalcev, ki prihajajo v Maribor, boste našli spodaj.

A. J.