Nebesni disk iz Nebre, najstarejša znana konkretna upodobitev vesolja

Ena najpomembnejših arheoloških najdb 20. stoletja

23. december 2017 ob 15:34

Halle - MMC RTV SLO

Dragoceni nebesni disk iz Nebre se sicer ne podaja na potovanja, vendar ga bo v znamenju naslednjega leta, ki bo posvečeno kulturni dediščini, vsaj za nekaj časa doletela drugačna usoda.

Dotični nebesni disk je najstarejša znana konkretna upodobitev vesolja na svetu in je asociativno datiran - se pravi v razmerju z drugimi predmeti, upodobitvami in verovanjem - v leto 1.600 pred našim štetjem. Našli so ga leta 1999 v bližini Nebre, v nemški zvezni deželi Saška Anhalt, vendar vse ni potekalo povsem gladko.

Najdba kot rezultat nezakonitega izkopa

Nanj sta z detektorjem kovin naletela Henry Westphal in Mario Renner, ki pa sta delala brez licence, tako da je šlo za nezakonito plenjenje, najdba pa po zakonu tako pripade zvezni deželi. Ob disku sta našla še dva bronasta meča, dve sekiri, dleto in delce spiralnih zapestnic. Westphal in Renner sta disk prodala zasebnemu zbiratelju, nato je zamenjal nekaj lastnikov in šele leta 2001 je informacija o njegovem obstoju dosegla širšo javnost. Po posredovanju državnih arheologov in tudi švicarske policije od leta 2002 ni več v zasebnih rokah, od leta 2008 pa je del stalne zbirke Državnega muzeja prazgodovine v nemškem mestu Halle.

Najpomembnejše najdbe na nemških tleh

"Od 21. septembra do začetka novembra 2018 bo disk za šest tednov razstavljen na nacionalni arheološki razstavi, naslovljeni Razgibani časi - arheologija v Nemčiji, ki bo na ogled v umetnostnem muzeju Martin-Gropius-Bau v Berlinu," je dejal Matthias Wemhoff, direktor muzeja za prazgodovino v nemški prestolnici. Dodal je še: "To je novost, saj diska sicer ne izposojajo. Seveda ne sme manjkati na predstavitvi najpomembnejših najdb v Nemčiji."

Prenosni astronomski instrument

Znano je, da je bilo območje, na katerem so našli nebesni disk, poseljeno v neolitski dobi. Po prvotnih dvomih, ali gre za verodostojno najdbo, pa strokovnjaki še vedno niso povsem enotni glede njegove vloge. Lahko da gre za astronomski instrument, lahko pa tudi za predmet verskega pomena. Če je astronomski instrument, to pomeni, da gre za najstarejši znani instrument, ki je prenosne narave in omogoča natančno opazovanje letnega poteka Sonca ter tudi kota med točkama sončnega vzhoda in zahoda na poletni in zimski solsticij.

Iz kovin, nabranih po Evropi

Disk je sestavljen iz različnih snovi, za katere so dokazali, da izvirajo iz različnih krajev. Po analizi elementov v sledeh z rentgensko fluorescenco so ugotovili, da je baker prišel iz Avstrije, zlato pa naj bi prišlo iz Karpatov. Rezultati zadnje analize pričajo še o tem, da je kositer v bronu prišel iz grofije Cornwall na jugozahodu Velike Britanije ter da je bilo zlato, ki so ga uporabili v prvi fazi izdelave diska, pridobljeno iz tamkajšnje reke Carnon. Omenimo še, da ni izključena možnost, da je bila modrozelena patina brona dejansko načrtovana.

Šele tretja tovrstna postavitev

Berlinska razstava Razgibani časi - arheologija v Nemčiji bo trajala do 6. januarja 2019, na ogled bo skupno 3.000 najspektakularnejših najdb iz vseh 16 nemških zveznih dežel. Po razstavah v letih 1975 in 2003 je to šele tretja državna razstava tega tipa. Zunaj nemških meja je bil disk leta 2007 na ogled v Švici, pred tem je bil razstavljen še v Avstriji in na Danskem.

Nebesni disk iz Nebre so leta 2013 uvrstili v Unescov register svetovnega spomina, ponaša pa se tudi s statusom ene najpomembnejših arheoloških najdb v 20. stoletju.

P. G., foto: EPA