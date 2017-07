Nebo nad Berlinom, Rašomon in Diplomiranec pod ljubljanskim nebom

Poznopoletni večeri, posvečeni filmu

Kongresni trg bo avgusta že četrto leto zapored gostil letni kino, ki bo po vzoru mestnih trgov v Bologni in švicarskem Locarnu ponudil tri večere brezplačnih projekcij.

Filmske klasike, ki bodo na sporedu 22., 23. in 24. avgusta, bodo posvečene različnim pomembnim obletnicam.

Berlin na predvečer padca zidu

V torek, 22. avgusta, bodo ob 30. obletnici filma in nagrade za najboljšo režijo v Cannesu prikazali film Nebo nad Berlinom (1987). Hipnotična simfonija velemesta in melanholična elegija za Berlinom na predvečer padca zidu, navdihnjena z Rilkejevo poezijo ter posvečena Ozuju, Truffautu in "drugim padlim angelom", je predstavljala vrnitev režiserja Wima Wendersa v domovino, saj je šlo za njegov prvi nemški film po osmih letih v Ameriki, so zapisali v Kinodvoru.

Ko Zahod spozna japonski film

Dan pozneje bo na sporedu brezčasna klasika Rašomon (1950) japonskega režiserja Akire Kurosawe, ki je z inventivno, pionirsko rabo flashbackov temeljito prevetrila filmski jezik. Ena največjih filmskih mojstrovin, leta 1951 nagrajena z beneškim zlatim levom in tujejezičnim oskarjem, je zahodnemu svetu odprla oči za japonsko kinematografijo in impozantno vzhajajočo zvezdo, Toshira Mifuneja. Projekcija restavrirane različice v 4K resoluciji je del projekta Japonska med nami - Japom / Duh samurajev in poklon slovitemu japonskemu igralcu Mifuneju (1920-1997).

Pred japonsko klasiko bodo ob Plečnikovem letu prevajali predfilm Na sončni strani ceste (1959). Zgodba o umetniku, ki za majhno nadomestilo izrezuje silhuete iz kartona na ljubljanskem Tromostovju, je kratki avtorski prvenec Matjaža Klopčiča, posnet v središču Plečnikove Ljubljane.

Rojstvo zvezde Dustina Hoffmana

Na zadnji dan letnega kina pa si bo mogoče na glasbo dueta Simon & Garfunkel ogledati "čudovito predrzno družbeno satiro ter enega najbolj duhovitih in sofisticiranih filmov o medgeneracijskem prepadu - Diplomiranca (1967), ki je v filmski svet izstrelil igralca Dustina Hoffmana, režiserju Miku Nicholsu pa prinesel oskarja za najboljšo režijo", so najavili v Kinodvoru. Ob 50-letnici filma bodo predvajali novo restavrirano različico v 4K resoluciji.

