"Nebritanec" Robin Williams ni smel biti Hagrid

V karieri doživel več zavrnitev

2. januar 2017 ob 17:48

London - MMC RTV SLO

Dobri dve leti po smrti Robina Williamsa je prišla na dan informacija, da je bil oskarjevec zavrnjen za vlogo Hagrida v Harryju Potterju, saj ni imel pravega potnega lista.

Producenti franšize o mladem čarovniku, ki so jo začeli snemati leta 2001, so se namreč strogo držali pravila o v celotni britanski zasedbi filmov, zato je lik dobrosrčnega polvelikana na koncu upodobil Robbie Coltrane, prej najbolj znan po vlogi kriminalnega psihologa "Fitza" v tv-seriji Cracker. Prav njega naj bi si v vlogi Hagrida predstavljala avtorica knjižnih predlog J. K. Rowling.

Williams je leta 2001 v pogovoru za New York Post potarnal, da je bilo nekaj vlog, ki si jih je želel, a jih ni mogel dobiti, ker je bil Američan, "v igri" pa je bil za še nekaj glavnih vlog, ki jih očitno ni dobil iz drugih razlogov: med drugim v Kubrickovi srhljivki The Shining, v kateri je nato blestel Jack Nicholson, pa v Philadelphii, kjer je homoseksualnega odvetnika, ki je zbolel za aidsom, upodobil Tom Hanks in dobil oskarja, v biografskem filmu o Charlieju Chaplinu v režiji Richarda Attenborougha (vlogo je dobil Robert Downey jr.) in v filmu Gusa Van Santa o Harveyju Milku, ki ga je nato upodobil Sean Penn. Dogovarjal naj bi se tudi za vlogo depresivnega profesorja v Naši mali mis, a mu jo je "speljal" Steve Carrell.

Robin Williams, ki je oskarja dobil za stransko vlogo profesorja Seana Maguireja v Dobrem Willu Huntingu (1997), je umrl avgusta 2014, nazadnje je nastopil v zgodovinski drami Butler (2013).

A. K.