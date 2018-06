Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za stare Rimljane je imel pogreb zelo velik pomen, saj je pripomogel k lažjemu prehodu pokojnikov v posmrtno življenje. Grobove svojcev so redno obiskovali in jim tudi puščali daritve hrane in pijače. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma "Reči, da je šlo za grob atleta, je sicer malce za lase privlečeno - ampak deluje za novinarske objave," priznava Fabio Turchetta, arheolog, ki je nadzoroval izkopavanja za podaljšanje vodovoda. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Grob so prečesali z laserjem in ga fotografirali, ko go popolnoma prazen, pa ga bodo zasuli nazaj. Foto: Soprintendenza Speciale di Roma Dodaj v

Nedotaknjen grob starodavnega atleta na obrobju Rima

V Rimu arheologi naleteli na grob atleta

7. junij 2018 ob 17:29

Rim - MMC RTV SLO, STA

Arheologi so med izkopavanji ob prenovi vodovoda v predelu Case Rosse na obrobju Rima po naključju naleteli na 2000 let star grob, ki se ga je že prijel vzdevek grob atleta. najdbe ni nihče pričakoval, saj je ta del mesta že veljal za prečesanega.

Po strgalih, s katerimi so si v antiki atleti s prepotenega telesa strgali znoj, so grob, ki je ostal nedotaknjen dve tisočletji, poimenovali tudi grob strgal.

Res pa je, da strgal niso uporabljali samo atleti, ampak tudi čisto navadni smrtniki pri umivanju; morda so imela tudi ritualno vlogo pri smrti. (Benito Mussolini, ki je zelo rad uporabljal simboliko antičnega Rima, je dal pred olimpijski stadion na severozahodu prestolnice postaviti prav kip atleta s strgalom; tam ga lahko vidite še danes.)

V grobu so našli tri moška in žensko okostje. Najverjetneje je šlo torej za družinsko grobnico, saj so bili ljudje pokopani ob različnih časih; vsi trije moški so bili starejši od 35 let, kar je bila za tiste čase že zelo lepa starost. Po besedah arheologov je to, da se je grob ohranil nedotaknjen, izjemna sreča, saj leži na globini pičlih dveh metrov.

Popotnica za onstranstvo

Poleg dveh železnih strgal so našli še izjemno lepe izdelke iz črno poslikane keramike, pri čemer nekatere kose krasijo rastlinski in geometrični motivi, novec iz bronaste zlitine, ki ima na eni strani glavo Minerve in na drugi napis Romano, ter krožnike z ostanki hrane - natančneje: kunčjega, kozjega in piščančjega mesa. Po tem lahko sklepamo, da so pokojniki pripadali priviligiranemu razredu.

Rim še vedno varuje skrivnosti

Najdba je še en dokaz, da ostaja Rim tudi po tisočletjih naselitve arheološka zakladnica. Gradbene projekte in obnovitvena dela mora mesto pogosto prekiniti zaradi nenadejanih najdb v tleh. Pri vsakem večjem projektu, ki terja kopanje v tla, je zato vedno prisoten tudi arheolog. Izkopavanja za novo linijo metroja so denimo "naplavila" vojaške barake, antični solarij in celo ostanke prve rimske univerze pod današnjim mestom. Nekaj izkopanih artefaktov je zdaj na ogled na nedavno dokončani postaji San Giovanni.

V ekipi raziskovalcev je tudi paleobotaničarka Alessandra Celant, ki je iz grobnice pobrala starodavne vzorce rastlin in cvetnega prahu. Upa, da ji bodo pomagali rekonstruirati favno in pokrajino tistega časa, morda izvedeti tudi več o pogrebnem obredju. Grob so prečesali z laserjem in ga fotografirali, ko go popolnoma prazen, pa ga bodo zasuli nazaj.

A. J.