Nefretetina grobnica se žal vendarle ne skriva ob Tutankamonovi

8. maj 2018 ob 11:31

Kairo - MMC RTV SLO

Nekaj mesecev po tem, ko so strokovnjaki s sodobno tehnologijo v Keopsovi piramidi našli doslej še neodkrito praznino oziroma prostor, za katerega zaradi nedostopnosti za zdaj še ni znano, ali je v njem kaj dragocenega, so egiptovske oblasti končale svoja prizadevanja, da bi odkrile skrivno komoro v Tutankamonovi grobnici, vendar so pri tem ugotovile, da ta sploh ne obstaja.

Pred tem so raziskovalci dejali, da so 90-odstotno prepričani o obstoju skritega prostora za steno znamenite tri tisoč let stare Tutankamonove grobnice. Po eni izmed teorij naj bi bila tam grobnica kraljice Neferetete, za katero nekateri menijo, da je bila mati tega mladega kralja. Vendar glede na izsledke nove raziskave ta predpostavljena skrita komora preprosto ne obstaja.

Iskanje Nefretetine skrite grobnice se je začelo, ko je britanski egiptolog Nicholas Reeves, ki se je posvetil preučevanju rezultatov natančnega skeniranja prostorov, odkril nekaj, kar so bile po njegovem mnenju nejasne sledi vrat pod ometom oziroma skrivni prehod. Leta 2015 je tako napisal prispevek, naslovljen Pokop Nefretete, v katerem je trdil, da je bila relativno majhna grobnica sprva zasnovana za kraljico, njeni ostanki pa bi bili lahko globlje znotraj grobnice.

Večni predmet mnogih špekulacij

Njenih posmrtnih ostankov niso namreč nikoli odkrili, zaradi česar je vsa ta leta predmet mnogih špekulacij. Za eno najbolj prepoznavnih žensk starodavnega Egipta pa jo je naredila njena tri tisoč let stara skulptura, ki je vse do danes ohranjena v brezhibnem stanju. Obstaja prepričanje, da je nemara Egiptu vladala kot faraon po smrti svojega moža in pred Tutankamonovim nastopom prestola.

Senzacionalni objavi Reevesa je sledil niz radarskih skeniranj, za katera je veljalo, da so podprla Britančevo teorijo, čemur je sledila potrditev egiptovskih oblasti, da so 90-odstotno prepričane o obstoju še ene komore. Tudi še eno nadaljnje skeniranje naj bi potrdilo teorijo, kar bi pomenilo, da gre za najpomembnejše odkritje egipčanske dediščine v zadnjih desetletjih.

Reeves in egiptovski minister za arheološko dediščino Mamduh Al Damati sta takrat sporočila, da bodo nove dokaze poslali na Japonsko v nadaljnje analize. "Prej smo poročali o 60-odstotni možnosti, da je za temi zidovi še nekaj. Po najnovejših skeniranjih pa možnost za to ocenjujemo na 90 odstotkov," je po poročanju Reutersa takrat naznanil minister. "Prazen prostor za zidovi je zaznal zelo natančen radar, tu ni nobenega dvoma. V tem trenutku pa še ne moremo oceniti velikosti tega prostora," je dejal japonski strokovnjak Hirokacu Vatanabe.

K ideji, da je za zidovi Nefretetina grobnica, je raziskovalce navajalo tudi predvidevanje, da naj bi Tutankamonova grobnica prvotno pripadala njegovi materi, v njej pa naj bi bil še predelni zid. Vprašanje, zakaj je Tutankamonova grobnica manjša od grobnic preostalih faraonov in zakaj je njena oblika bolj podobna grobnicam egipčanskih kraljic tistega časa, že dolgo zaposluje strokovnjake.

Novi rezultati razblinili velike upe

Vendar so nato italijanski strokovnjaki z univerze v Torinu uporabili novo prodorno radarsko tehnologijo skeniranja in prišli do rezultatov, v pravilnost katerih so popolnoma prepričani.

"Morda je rahlo razočarajoče, da ni ničesar za zidom Tutankamonove grobnice, vendar po drugi strani menim, da gre za dobro znanost," je za BBC dejal vodja torinske raziskovalne skupine Francesco Porcelli. Po njegovih besedah so analiziral tri različne vrste radarskih podatkov in navzkrižno preverili rezultate, da bi odpravil "kompleksnost podatkov", ki so vplivali na predhodne rezultate skeniranja. Egiptovske oblasti so te nove rezultate že sprejele kot uradne, je povedal egiptovski minister za umetnine starega veka Khaled al Anani.

Popotovanje enega izmed šestih vozov

Sicer pa so te dni v Veliki egiptovski muzej prepeljali Tutankamonov bojni voz. Prej omenjeni minister je ob tem razkril, da je muzej, ki ga gradijo na platoju, dva kilometra oddaljenem od piramid v Gizi, že več kot 70-odstotno izgrajen in da je pod njegovo streho že več kot 43 tisoč artefaktov. Med njimi je zdaj torej tudi bojni voz, ki je pravzaprav eden izmed šestih, na katere je v Tutankamonovi grobnici leta 1922 naletel britanski arheolog Howard Carter.

Po ministrovih besedah bodo ob delnem odprtju muzeja, ki je predvideno za konec leta, postavili na ogled vseh šest vozov. V nastajajočem Velikem egiptovskem muzeju naj bi bilo razstavljenih vseh 5.398 artefaktov, kolikor jih obsega Tutankamonova zbirka.

