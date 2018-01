Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! The Death of Stalin (Stalinova smrt) je nastal v britansko-francoski koprodukciji, predloga za scenarij pa je bil francoski strip istega naslova. Foto: IMDb Režiser Armando Iannucci z Andreo Riseborough, ki v filmu upodablja Stalinovo hčer Svetlano. Foto: IMDb Stalin se je rodil kot Josip Visarijonovič Džugašvili leta 1879 v kraju Gori v Gruziji. Pri petih letih je osirotel, leta 1894 je stopil v duhovniško šolo Pravoslavne cerkve v Tbilisiju, kjer je prvič prišel v stik z marksističnimi spisi. Med revolucijo po letu 1905 je prevzel psevdonim Stalin, ki pomeni jekleni. Med letoma 1922 in 1953 je bil generalni sekretar sovjetske komunistične partije, po smrti Vladimirja Iljiča Lenina leta 1924 pa je zmagal v boju za oblast v takratni Sovjetski zvezi in si zgradil položaj neomejene avtoritete. Umrl je leta 1953. Njegove posmrtne ostanke so leta 1961 preselili iz Leninovega mavzoleja in jih pokopali ob kremeljskem obzidju. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice Kontroverzni balet o Nurejevu naposled prihaja v Bolšoj Za Matildo oziroma proti njej gorijo avtomobili v Moskvi Dodaj v

Negotova pot satiričnega filma Stalinova smrt v ruske kinodvorane

Lanska britansko-francoska koprodukcija

24. januar 2018 ob 11:37

Moskva - MMC RTV SLO

Projekcije britanskega filma The Death of Stalin (Stalinova smrt), v katerem med drugim igrata Steve Buscemi in Jeffrey Tambor, na ruskih tleh so do preklica odložene, po tem ko so si film ogledali nekateri tamkajšnji veljaki.

Udeleženci projekcije v ponedeljek zvečer so se pritožili, da satira prinaša "ideološko vojno" in "ekstremizem", kar je vodilo v umik dogovora o distribuciji in preklic načrtovanega četrtkovega začetka predvajanj v ruskih kinodvoranah. V občinstvu so sedeli tudi nekateri ruski funkcionarji in predstavniki ruske kinematografije, ki pa z videnim niso bili zadovoljni.

Za zdaj nejasna usoda filma

Tako za zdaj ni jasno, ali bo film, ki so ga v Veliki Britaniji začeli predvajati oktobra, sploh kdaj prišel na ruska velika platna. Z ministrstva za kulturo so po poročanju novinarske agencije Interfax sporočili, da so distributerja Volgo obvestili o svoji odločitvi. "Odločitev o tem, ali bo prikazan, bo sprejeta pozneje," so po poročanju BBC-ja zapisali na ministrstvu.

V satiričnem filmu režiserja Armanda Iannuccija, v katerem so številni osrednji liki resnične zgodovinske osebe, spremljamo zgodbo o boju za moč v Moskvi po smrti sovjetskega diktatorja Josipa Stalina v letu 1953.

Očitana odvratnost in ideološki boj

Jelena Drapeko, članica parlamentarne komisije za kulturo, je za ruski časnik RBK dejala, da "v življenju ni nikoli videla ničesar tako odvratnega". Jurij Poljakov, član posvetovalnega sveta na ministrstvu za kulturo, pa je dejal, da film vsebuje vidike "ideološkega boja".

K spornosti pa prispeva še to, da se februarja zaznamuje obletnica ruske zmage v bitki za Stalingrad v letu 1943, pri čemer je šlo za eno največjih bitk v vojaški zgodovini in tudi za odločilno zmago proti nacistični Nemčiji. Takrat je Ruse v boj vodil maršal Georgij Žukov, ki ga v filmu upodablja Jason Isaacs.

Odprto pismo ministru za kulturo

Hči Žukova je ena izmed 21 podpisnikov odprtega pisma, naslovljenega na ministra kulture Vladimirja Medinskega, v katerem so se pritožili zaradi filma. Po njihovem parodira zgodovino države in omalovažuje spomin na ruske državljane, ki so se bojevali proti nacistom. Nadalje so podpisniki prepričani, da film ne žali le ruskega ljudstva, temveč da tudi himno Sovjetske zveze uporabi povsem neprimerno.

Minister Medinski se je odzval na polemiko glede filma z besedami: "Mnogim pripadnikom starejše generacije - in ne samo njim - se bo zdel kot žaljivo posmehovanje celotni sovjetski preteklosti, državi, ki je premagala fašizem, in navadnim ljudem ter še huje, celo žrtvam stalinizma." "Nimamo cenzure," je dodal. "Ne bojimo se kritičnih in neprijetnih ocen naše zgodovine."

"Je smešen, vendar resničen"

Vendar je režiser Iannucci dejal, da je "še vedno prepričan", da bi bil njegov film lahko prikazan v Rusiji in da odziv podpisnikov odprtega pisma ne odraža splošnega mnenja ruske populacije. "Vsi Rusi, ki smo jim prikazali film, vključno z ruskimi novinarji, so dejali, koliko zelo so uživali v njem in so ga pohvalili. /…/ Rečejo dve zadevi: da je smešen, vendar resničen," je še dejal režiser.

Poleg Buscemija, Tamborja in Isaacsa med drugim v leta 2017 posneti britansko-francoski koprodukciji igrajo še Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend, Michael Palin in Andrea Riseborough. Predloga za scenarij pa je dejansko bil francoski strip istega naslova, torej La mort de Staline v francoščini.

