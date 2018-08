Negotova usoda novega filma Woodyja Allena s Seleno Gomez in Judom Lawom

Ni znano, kaj bo s filmom A Rainy Day in New York

82-letni newyorški filmski režiser Woody Allen nov film na filmska platna po svetu po že stari navadi pošlje vsako leto – letos pa bo moral zaradi obtožb spolnega nadlegovanja tradicijo morda opustiti.

Producenti filma iz Studia Amazon so namreč v četrtek v izjavi za javnost povedali, da še nimajo datuma za premiero filma A Rainy Day in New York v režiji Woddyja Allena in se na nadaljnja vprašanja ne odzivajo, poroča Reuters.

Tišina glede premiere filma

Zatem je kolumnist časnika New York Post Richard Johnson zapisal, da so film pometli pod mizo in da nikdar ne bo predvajan. Niti studio niti predstavniki režiserja se na njegov zapis niso odzvali.

Kariera in sloves Allena sta v zobeh javnosti že desetletja. Ikonični režiser je tarča obtožb danes 28-letne posvojenke Dylan Farrow, ki pravi, da jo je posilil, ko je bila stara sedem let. Že pred dobrima dvema desetletjema so Allena preiskovali zaradi domnevne zlorabe, a mu niso ničesar dokazali.

Farrow je očeta v odprtem pismu časopisu New York Times Allena leta 2014 znova obtožila, da jo je spolno nadlegoval "na zatemnjenem podstrešju, podobnem omari". Kritična je tudi do hollywoodskih poklonov in nagrad "spolnemu plenilcu, ki je v naš dom vnesel kaos". Allen ves čas zanika krivdo.

Filmi brez občinstva

Vendar pa takrat zato niso opustili predvajanja njegovih filmov. V času gibanja #JazTudi se to spreminja. Že Allenov zadnji film Lunapark, ki v ospredje postavlja igralko Kate Winslet, je v kinodvorane pripeljal zelo malo občinstva, kar pripisujejo ravno obtožbam spolnega nadlegovanja. Kate Winslet je kasneje dejala, da "grenko obžaluje" svoje "napačne odločitve" za delo z nekaterimi režiserji.

Podobno se je zgodilo z zadnjim filmom s Kevinom Spaceyjem, obtoženim spolnega nadlegovanja – drama Billionaire Boys Club je na premierno noč v ZDA zaslužila le 126 dolarjev.

Honorarji v dobrodelne namene

Velika negotovost v zvezi z novim Allenovim filmom se je začela širiti ob novici, da so se zvezdniki Timothée Chalamet, Selena Gomez in Rebecca Hall svojim plačam javno odrekli in svoje honorarje darovali dobrodelnim organizacijam, ki pomagajo žrtvam spolnega nasilja. Rebecca Hall se je za svoje sodelovanje z Allennom opravičila z besedami: "Zaradi mojih dejanj se je druga ženska počutila neslišano in neupoštevano," je povedala o Dylan Farrow. "Svojo odločitev obžalujem – danes bi ravnala drugače."

Ob tem se je na Instagramu odmevno odzvala mama igralke iz filma, Selene Gomez, Mandy Teefey, ki je povedala, da se je na vse pretege trudila prepričati hčerko, da v Allenovem filmu ne nastopi, piše spletna publikacija IndieWire.

V filmu sicer igrata tudi Elle Fanning in Jude Law.

