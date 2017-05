Nejc Gazvoda: Zgodbo Vranjih vrat sem sestavil iz resničnih primerov

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Je pa zanimivo, da je gledališče hitreje zagrabilo trende, kot televizija, s katere takšni trendi pravzaprav prihajajo." Foto: MGL/Mare Vavpotič Številne uspešne kriminalne serije, kot so Most, Pravi detektiv, Srečna dolina, Fargo, Making a muderer so Mestno gledališče ljubljansko spodbudile k ustvarjanju lastne kriminalne serije Vranja vrata, kar je na gledaliških odrih popolna (in še nevidena) novost. K sodelovanju so povabili Nejca Gazvodo, ki je napisal nadaljevanko v štirih delih. Foto: MGL/Peter Giodani Obenem pa je zasedba Vranjih vrat narekovala tudi obliko zgodbe, ni bilo lika, ki je star 70 let, tudi otroka ne, ali pa stranskih likov, ki so pojavijo samo za pet minut. Režijo so v MGL-ju zaupali makedonskemu režiserju Aleksandru Popovskemu, ki se je že dlje časa poigraval prav s to zamislijo; z uvedbo izrazito televizijskega žanra na oder. Foto: MGL/Peter Giodani Tako zelo smo vzgojeni v ameriškem TV prostoru, da se nam zdijo klišeji njihovih TV policajev bolj resnični kot dogajanje pri nas, razmišlja Nejc Gazvoda. Foto: MGL/Peter Giodani Vzdušje v dvorni je bilo blazno zanimivo, imelo je auro sproščenosti in raziskovanja, tudi zato, ker mora gledalec neke stvari sprejet. Gazvoda je zgodbo sestavil iz resničnih primerov, nekatere mu je predstavila moja prijateljica, kriminalistka po poklicu. Sicer pa so to primeri, ki so vsi dostopni tudi na spletnih straneh in v medijih, pravi. Foto: MGL/Peter Giodani Kaj je pri nas ruralna scena, kdo so pri nas ljudje, ki so tradicionalni, svobodomiselni, kaj je pri nas urbano, kaj je pri nas life style, kje se pri nas skriva nestrpnost, kdo so tujci v Sloveniji, kdo je naša elita, kdo je naš 'old money', kdo je naš 'new money', kakšen je naš slovenski karakter? "V noči s 6. na 7. marec je na Dolenjskem nepojasnjeno izginila Neža Žakelj. Pogrešana je mlajša od 27 let, nizke postave, svetlih las, rjavih oči, oblečena pa je v oblačila temnih barv. Sorodniki so jo nazadnje videli na večer izginotja, preden je šla spat, verjetno pa se je pozneje iz nepojasnjenih razlogov odpravila v gozd", je zapisano v gledališkem listu. Foto: MGL/Peter Giodani Družina Žakelj živi v odmaknjeni vili sredi gozda, hči Ida se po treh letih odsotnosti vrne domov in spozna, da se stvari doma spreminjajo in da ima njena sestra Neža novega fanta Anžeta, ki se ga Ida spomni še iz srednje šole. Po prepiru z Nežo Ida odvihra od doma in sreča tamkajšnjega narkomana, Nežinega nekdanjega fanta, ki ji omeni Vranja vrata, čeprav Ida ne ve, kaj to je niti kje to je. Foto: MGL/Peter Giodani Da se postaviš v kožo nekoga, ki razmišlja radikalno drugače od tebe je zame vrlina, ne pa vztrajanje na svojih vrednotah in iskanje sovražnikov v vsakem, ki ni po tvojem okusu. Igrajo Žan Koprivnik, Mia Skrbinac, Bernarda Oman, Mirjam Korbar Žlajpah, Viktorija Bencik Emeršič, Jure Henigman, Boris Kerč, Uroš Fürst, Tjaša Železnik, Lotos Vincenc Šparovec in Karin Komljanec. Foto: MGL/Peter Giodani Bolj bi nas moral pritegnit materinski jezik, pa se zgodi ravno obratno, nekakšen odtujitveni efekt; kot da smo si bolj domači, bolj pomirjeni s tujim jezikom. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nejc Gazvoda: Zgodbo Vranjih vrat sem sestavil iz resničnih primerov

Intervju z avtorjem Vranjih vrat

11. maj 2017 ob 06:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z Nejcem Gazvodo sva se pogovarjala v verjetno zadnjem "pajzlju", ki ga je še mogoče najti v središču Ljubljanje, lokalu, kjer bi brez težav našli katerega izmed njegovih junakov - tudi tistih iz Vranjih vrat, prve slovenske gledališke kriminalke.

Nejca Gazvode ne poznamo le po filmskem ustvarjanju – do zdaj je posnel dva celovečerna filma Izlet (2011) in Dvojino (2012) ter sodeloval pri mnogih drugih – ampak tudi kot pisatelja, ki je pisateljsko pot začel zgodaj; pri devetnajstih je izdal zbirko kratkih zgodb Vevericam nič ne uide, sledili pa so trije romani in še ena zbirka kratkih zgodb. Torej ni nič nenavadnega, da se je pred nekaj leti 'preselil' še v gledališče in v Mini teatru režiral predstavo po lastnem besedilu Divjad, ki je bila neposreden povod za vabilo Barbare Hieng Samobor k sodelovanju z MGL-jem, kjer je naprej nastala Menjava straže, sledil pa je zanimiv gledališki eksperiment – kriminalka v štirih delih.

Pisanje Vranjih vrat je bilo zanj svojevrsten izziv, ker marsikateri detajl, rezi in določeni prijemi, s katerimi se oblikuje napetost tega žanra, v gledališču niso mogoči, po drugi strani pa gledališče omogoča osredotočenost na like in na to, kar se z njimi dogaja. Kot pravi pa ni "hotel napisati 'čehovljanskega trilerja', ampak nekaj kar je bolj sorodno trenutnemu televzijskemu žanru, hkrati pa je še vedno gledališko".

Režijo prvega gledališkega 'krimiča' so v MGL-ju zaupali makedonskemu režiserju Aleksandru Popovskemu, dramaturginja predstave je bila Eva Mahkovic, za glasbo je poskrbel Laren Polič Zdravič, za jezik Martin Vrtačnik, kostumografija je delo Jelene Proković, asitent režiserja je bil Nejc Gazvoda, asistenkta dramaturginje Lejla Švabič, kostumografke pa Neli Štrukelj. V predstavi igrajo: Žan Koprivnik, Mia Skrbinac, Bernarda Oman, Mirjam Korbar Žlajpah, Viktorija Bencik Emeršič, Jure Henigman, Boris Kerč, Uroš Fürst, Tjaša Železnik, Lotos Vincenc Šparovec in Karin Komljanec. Slavnostna premiera 1. in 2. dela bo nocoj, 3. in 4. dela pa jutri ob 20.00 na Mali sceni MGL-ja.

Vranja vrata – gledališko kriminalko v 4 delih je prva publika, ki je imela zakupljen abonma Nadaljevanka že videla in jo, kot pravi avtor, sprejela z velikim zanimanjem – so bila seveda povod za pogovor z Nejcem Gazvodo, ki pa se je vrtel tudi okoli trenutne aktualnosti, pretirane politične korektnosti mladih generacij in tega kaj to utegne prinesti.

Žanr kriminalke je vse bolj popularen, predvsem po zaslugi prenosa iz platen na TV, sam si nekje rekel, da bi prej postal soliden športnik, kot da bi imel možnost narediti kvalitetno TV serijo, si pa naredil kvalitetno gledališko kriminalko. Kako se kriminalka obnaša v gledališču?

Rad malo provociram televizijske hiše, še posebej RTV, ker se mi zdi, da bi morali delati več kvalitetnih TV vsebin, ne govorim o novinarskih ali dokumentarnih vsebinah, ampak o igranih TV vsebinah, ker me zanima predvsem to, in ker se mi zdijo te vsebine zelo pomembne za kulturni prostor. Je pa zanimivo, da je gledališče pri nas hitreje zagrabilo trende, kot televizija, s katere takšni trendi pravzaprav prihajajo. Res pa je, da se gledališče lahko hitreje odziva, ker imajo utečeno produkcijo, ker je navsezadnje produkcija v teatru cenejša kot bilo snemanje kvalitetne TV serije. Moramo pa se tudi zavedati, da smo v slovenskem medijskem prostoru omejeni z izkušnjami in budžetom.

So pa TV vsebine precej pogojene tudi s ponudbami komercialnih televizij.

Ljudje imajo trenutno ogromno izbiro tujih serij, medtem ko je izbire med raznolikimi domačimi serijami malo. Zato se zgodita dve stvari; gledalci od domačih serij pričakujejo enako kot pričakujejo od tujih serij. Tako zelo smo vzgojeni v ameriškem TV prostoru, da se nam zdijo klišeji njihovih TV policajev bolj resnični kot dogajanje pri nas. Druga stvar pa je, da pri nas vlada neko nezaupanje v vsebine, ki bi mogoče zanimale publiko, ki ne gleda limonad in podobnih serij. In tako smo se znašli v začaranem krogu.

Se ti ne zdi, da je morda že prva ovira govorjen slovenski jezik, da nismo vajeni poslušat našega jezika v serijah in nas že to nekako odvrne?

Upam, da to ni več nenavadno. Spominm se, da je bilo veliko govora o gledališkosti filma in jezika, ko sem začel hoditi na faks, ampak se mi zdi, da zdaj tega ni več. Naše govorno področje je tako raznoliko, da si vsak lahko samo predstavlja kaj je pravi govorjeni jezik. Ampak če bi bilo igranih slovenskih vsebin več, bi se mogoče izoblikoval način govora na platnu ali televiziji. Tega pri nas ni, kar je zelo zanimivo. Predvsem pa smo takoj pozorni na to, kako je slišati slovenski jezik na platnu, čeprav pri tujih jezikih na to sploh nismo pozorni in tega ne slišimo. Kar je paradoksalno- bolj bi nas moral pritegnit materinski jezik, pa se zgodi ravno obratno, nekakšen odtujitveni efekt; kot da smo si bolj domači, bolj pomirjeni s tujim jezikom. Kar pa se tiče samih tem; ne slovenskemu, ne mednarodnemu prostoru nimamo za ponudit drugega kot naših slovenskih zgodb. Tega se zelo dobro zavedajo naši južni sosedje (Bosanci, Srbi, Hrvati), pa tudi Poljska, Češka, da ne govorimo o ostalih državah, samo mi še nismo ugotovili, da bi bila slovenskost tista, ki bi nas potegnila naprej. Mi ne moremo narediti serije kot je The Wire, ker nimamo Baltimora, imamo pa zato druge stvari.

Glede na to, da so Vranja vrata nastala po naročilu MGL-a, kako so potekale priprave? Kako do 'hude ideje za krimič'?

Začel sem z gledanjem serij. Sicer nisem tako podivjan gledalec serij – kot marsikdo, ki ga poznam –, ker se mi zdi, da potem postanem površen pri gledanju. Sem pa zaradi priprav na pisanje Vranjih vrat pogledal malo več stvari in ugotovil, da nimam šans, da izhajam iz teh serij, ker je gledališče vseeno precej drugačen medij, tako da sem se potem obrnil na romane. Na primer na Gillian Flynn, pa tudi neke bizarne stvari, ki se jih našel na Amazonu in drame, ki se do neke mere ukvarjajo s kriminalnimi zadevami, kar pa me ni prepričalo. To je bilo večmesečno delo, 1. del Vranjih vrat je napisan v 16 -ih, 17 -ih verzijah in nobena ni podobna končni.

Najtežje je bilo najti formo. Na prvo žogo bi bilo tako; en prostor, truplo in kdo je kriv. Ampak to ni bila ne želja MGL-ja, niti režiserja Aleksandra Popovskega, niti moja. Nisem hotel napisati 'čehovljanskega trilerja', ampak nekaj kar je bolj sorodno trenutnemu televzijskemu žanru, hkrati pa je še vedno gledališko. Jaz gledališče kot medij izjemo cenim in zato tega elementa nikakor nisem hotel izpustiti.

Zgodbo pa sem sestavil iz resničnih primerov, nekatere mi je predstavila moja prijateljica, kriminalistka po poklicu. Sicer pa so to primeri, ki so vsi dostopni tudi na spletnih straneh in v medijih. Skonstruiral sem dogodke v Vranjih vrati, hkrati pa sem imel v mislih, da bodo zgodba, liki in okolje slovenski, da ne gre za neke mafijske umore in podobno, ampak da vse izhaja iz naše psihe, patologije.

Katere serije si pogledal, verjetno Fargo, Pravi detektiv, Skrivonst jezera (Top of the Lake), ....

Vse to sem pogledal, pa tudi danski Most, britansko serijo Happy Valley, v kateri je super lik ženske detektivke, je pa zelo realistična, kar je v gledališču težko doseči. Fargo se mi zdi celo preveč stiliziran, ker imam rad bolj stvarne zadeve, super se mi je zdela tudi miniserija The Night Of in še precej drugih zadev.

Pisal si z mislimi na igralce. Kaj ceniš pri igralcih?

Deloma sem pisal z mislimi na igralce, deloma pa tudi ne, ker se stvari, kar se tiče zasedbe, vedno lahko spremenijo. Pisati z igralci v mislih je super in tudi zelo redka priložnost. Hkrati pa se mi zdi, da vsaj malo poznam igralce; vem tudi kje so suvereni in kje malo manj suvereni. Obenem pa je zasedba Vranjih vrat narekovala tudi obliko zgodbe, ni bilo lika, ki je recimo star 70 let, otrok tudi ni v gledališkem ansamblu, zgodbe ne moreš reševati s stranskimi liki, ki se pojavijo za eno sceno. Pri gledališki kriminalki ni tistih klasičnih rešitev, ki jih imajo televizijske serije, zato je treba zgodbo in like čim bolj potegnit iz samih igralcev.

Pri igralcih najbolj cenim inteligenco in intuicijo, včasih imajo eno, včasih imajo drugo, včasih imajo pa oboje. Pri čemer z inteligenco ne mislim, na klasičen pojem inteligence, ampak nekaj, čemur pravim igralska inteligenca. Gre tudi za neko norost, ki jo je imel Philip Seymour Hoffamn, kar ima Jack Nicholson, Cate Blanchet, Marion Cotillard, Brad Pitt, ki je meni zelo ljub igralec. Pri nas pa zelo cenim mlado generacijo MGL-ja: Nina Rakovec, Ajda Smrekar, Tina Potočnik, Viktorija Bencik Emeršič, pa Jure Henigman in Matej Puc, zelo sta me navdušila mlada gosta v Vranjih vratih, Mia Skrbinac in Žan Koprivnik...

Kako je potekalo delo? Ste zgodbo kaj prilagajali?

Imel sem določen občutek za to kako bodo stvari potekale, kako bodo zvenele in kako se bodo odvile. Hkrati pa v tako novih vodah, v katerih še nikoli nisem plaval, nisem mogel vsega že v naprej predvideti, zato smo na vajah nekatere stvari črtali, jih spremenili, nekoliko sem še dopisal oziroma spremenil napisano. Šlo je predvsem za to, da je bilo besedilo čim bolj žanrsko in napeto. Nimam pa nobenega problema s tem, da se kaj teksta vrže ven, če bo potem predstava boljša.

Prav to je moje naslednje vprašanje; kakšen odnos imaš kot avtor do tujih posegov, ki se zgodijo tekom priprav na predstavo, v svoj tekst? Lahko take posege z lahkoto sprejmeš ali ne?

Take posege precej z lahkoto sprejmem, sploh zato, ker še nisem bil v situaciji, kjer bi me masakrirali. Poleg tega pa sem režiser po poklicu in vem kaj pomeni, če nekaj v besedilu ne funkcionira. Pred kratkim sem bral, da je John Huston najel Jeana Paula Sartra, da bi mu napisal scenarij o Freudu. Sartre je napisal scenarij za sedemurni film, in ko je Huston vrgel ven polovico prizorov, je Sartre napisal nov scenarij, za osemurni film, nakar se je njuno sodelovanje končalo. Seveda sta oba genija svojega poklica, ampak v tem primeru je absolutno imel prav Huston. Končni izdelek je tisti, ki šteje. Če pa bi nekdo iz mojega teksta poskušal naredit nekaj povsem novega, ali pa če bi vzel samo motive, potem bi na take posege drugače gledal.

Prva publika je že videla Vranja Vrata. Kakšni so odzivi?

Vzdušje v dvorni je bilo blazno zanimivo, imelo je auro sproščenosti in raziskovanja, tudi zato, ker mora gledalec neke stvari sprejet. Gledalci so se med seboj pogovorjali, po četrtem delu so nakateri obsedeli v dvorani in se pogovarjali o videnem. Oče me je vprašal, če je bil pri četrtem delu v dvorni sploh še kakšen gledalec v dvorani, pa se mi zdi, da jih je bilo še več kot pri prvem delu. (smeh)

Bomo videli tudi drugo sezono?

Zelo me veseli, da so na MGL -jevi Facebook strani pozivi k drugi sezoni, ampak kolikor vem se piše nova serija, tako da 2. sezone Vranjih vrat verjetno ne bo. Vsaj v tej obliki ne. Mislim, da je to zaključena celota.

Vedno več delaš za gledališče, malo manj pa snemaš. Se ti zdi gledališče bolj zanimivo ali je to pogojeno z željo po delu, pripovedovanju zgodb?

Vse skupaj se je začelo z Mini teatrom in Buljanovim povabilom, iz česar je nastala predstava Divjad, ki jo je videla Barbara Hieng Samobor in me tudi sama povabila k Menjavi straže in potem dalje k Vranjim vratom. Vrata v gledališče sem si torej odprl predvsem s pisanjem. Če bi deloval ekskluzivno kot filmski režiser, najbrž ne bi živel samo od celovečercev, marsičesa se moraš lotit; lahko delaš v video produkciji, lahko delaš kratke filme, dokumentarne filme, delaš na televiziji ... In če ne bi pisal, bi bil najbrž v teh vodah. Je pa zame precej bolj dragoceno, da sem v nečem kar mi je intelektualno zanimivo, poleg tega pa imam zelo rad teater in zelo, zelo rad pišem. Vedno sem imel rad igralske kreacije, zgodbo in dokler mi je v teatru to omogočeno delat ...

Se lahko preživljaš s svojim delom?

Ja, seveda. (smeh) Delam tudi veliko drugih stvari, ki niso tako izpostavljenje; od tega da nekje predavam, do tega da delam kakšne manjše prireditve, napišem kaj bolj komercialnega, adaptiram za TV. In ne vem, če je kakšna osemurna služba, ki bi me tudi z večjo plačo privabila.

Tvoja besedila niso politično aktivistična, kar pa ne pomeni da niso aktualna; imaš čut za okolje, čas, za družbeno situacijo, in znotraj tega za like.

Jaz imam strašen problem z aktivizmom ... v tem do neke mere sledim logiki Jeana Geneta, ki je rekel, da nekdo podpira nekoga, dokler ta ni premočan in tako postane njegov nasprotnik ne glede na idejo. Sicer nisem niti približno tako radikalen kot Genete, navsezadnje je bil on aktivist, jaz sem daleč od tega - bolj gre za to, da se bojim zatulit v rog, v katerega je tulilo že preveč ljudi. Zaradi tega se bom vedno, tudi pri najbolj odprtih in liberalnih miselnostih, vprašal kaj gre tukaj lahko narobe.

Zdi se mi, da sta trenutna svetovna situacija in strah, ki ga imamo, nastala predvsem zaradi ljudi, ki preprosto niso ugotovili, da si drugi okoli njih želijo predvsem varnosti in da bodo na račun tega marsikaj žrtvovali. Mencken je zapisal "The average man does not want to be free. He simply wants to be safe." (Povprečen človek noče biti svoboden. Preprosto hoče biti rešen. [op. L. Š.] ) Tega kontroverznega stavka ne smemo razumeti dobesedno, ampak jaz poskušam razumeti ljudi, ki jih žene nestrpnost, kakšen je njihov motiv, poskušam razumeti nekoga, ki se boji prišlekov, novih idej. Ker če razumeš iz kje ta strah izvira, boš znal spregovorit na tak način, da boš tega človeka prepričal v nasprotno. Da se postaviš v kožo nekoga, ki razmišlja radikalno drugače od tebe je zame vrlina, ne pa vztrajanje na svojih vrednotah in iskanje sovražnikov v vsakem, ki ni po tvojem okusu.

Prav režiser Vranjih vrat Aleksander Popovski je v intrevjuju za MMC rekel, da zakaj bi iz odra vpili revolucionarne misli in parole v publiko, ki pravzaprav misli enako, tako da te besede sploh ne pridejo do pravih ljudi ...

Se zelo strinjam. Saj slovenska kultura je malo taka, da drug drugega trepljamo in se objemami in govorimo, da smo edini, ki prav mislimo, medtem ko gre karavana naprej. Ne vem, če se zavedamo, da lahko samo majhen obrat v oblasti pomeni, da vsa ta aroganca in vsevednost izpuhti. Ljudje se, s tem ko smo kulturniki tako distancirani, sigurno ne bodo postavili na našo stran, če nam bodo hoteli odvzet financiranje, kar se je že zgodilo s slovenskim filmskim centrom. Če so Britanci šli iz evropske unije, samo zato, ker naj bi potem imelo njihovo nacionalno zdravstvo več denarja, potem bodo takoj za to, da se zapre gledališče, če potem nekaj otrok ne bo lačnih. Čeprav je to seveda čista laž, demagogija in populizem. Ampak take ideje zelo hitro padejo na plodna tla.

Ne vem, če se zavedamo na kako trhlih temeljih kulturniki stojimo in koliko bi morali delati na tem, da se ljudem približamo, in to ne na populističen način s komedijami, pa tudi ne na hermetično zaprt način. Barbara Hieng Samobor pravi, da ljudje zelo hvaležno gledajo dobre zgodbe, kar smo pri nas zanemarili - pripovedovanje zgodb se dojema kot manjvredna oblika umetnosti. Ampak zame je to temelj. Vedno bo. Hkrati pa mora biti kultura zaščitena pred ljudskim srdom in linčem, ki pa je zame najbolj ogabna stvar, ki se lahko zgodi. Če si vsaj približno zrel osebek, je tvoj boj za pravico vedno brez prelivanja krvi.

Vsa tvoja dela v sebi nosijo nekakšen občutek brezizhodnosti, brezupa, vendar se vseeno zaključijo svetlo, z novim upom v prihodnost ... vsa tvoja dela preveva nekakšna tišina življenja, čeprav nam konec sporoča, da ne obstaja samo ta tišina.

Pa saj ni samo ta tišina. Zmeraj sem bil mračen toliko kot se mi je zdelo, da je to potrebno, da moja poanta pride do bralca oziroma gledalca. Začel sem s tem, da sem pisal za šolska glasila, potem sem pisal nek bizaren blog, ki sem ga, hvala bogu, zaključil. Potem pa sem vsa vabila k pisanju kolumen zavračal, ker se mi zdi, da je veliko kolumnistov, ki so tudi umetniki, začelo v kolumnah razvijat enosmerno vizijo življenja, kar te na nek način zapre pri ustvarjanju. Zato iz tega brezupa vedno odškrtnem neka vrata, neko luč, ker se mi zdi, da si to vse te teme, ki jih obravnavam zaslužijo - zaslužijo si drugo lice, alterantiven pogled. Če si spoštljiv in nisi patetičen, lahko ljudi pelješ čez mnogo temnih poti in jim pustiš, da na koncu sami zakorakajo v svetlobo, ki bi si jo človeštvo zaslužilo.

Zdi se, da dobro poznaš slovensko publiko, imaš čut za to kaj nam je všeč. Kako se to izkali ali je to pač enostavno v tebi?

No, slovenski publiki je všeč marsikaj, kar meni ni. Tudi svetovni, da ne bo pomote, mi morda samo malo capljamo za trendi in smo trenutno v nekakšni stand-up dobi, kjer še vedno najbolj funkcionirajo stari vici, čeprav zelo cenim dobre stand up komike. To se tudi najbolj prodaja, tako na televiziji kot na odru. Ampak če s publiko komuniciraš in ji daš življenjske stvari, ti bodo sledili. Je pa recimo publika MGLja in nasploh gledališka publika dosti bolj sofisticirana kot velika večina ljudi, ki popolnoma nekritično konzumira to, kar dobi na zaslone. Ampak to smo si mogoče celo malo zaslužili. Če leta in leta zanemarjaš določeno področje, so posledice pač vidne.

Zdi se mi, da to izhaja predvsem iz tvojega izostrenega posluha za slovensko okolje, prikaza tega okolja, česar doslej ni bilo veliko in je zelo dobro, da imamo to možnost videti.

Hvala, se trudim. Pomembno vprašanje pa je kaj so naši klišeji. Bral sem ameriško dramo The Humans, kjer takoj prepoznamo mlad par, ki se bori za preživetje, zgarano živčno mlado odvetnico, obiskovalce New Yorka, ki se bojijo kitajskega soseda... kdo so pa naši tipizirani liki? Do zdaj so se vzpostavili samo smešen Štajr'c in Bosan'c, hudobni tajkun, pa simpatični Primorci, ki radi pijejo vino in Ljubljančani, ki so žabarji. Vse to izhaja iz stand up vicev. Kaj je pri nas ruralna scena, kdo so pri nas ljudje, ki so tradicionalni, svobodomiselni, kaj je pri nas urbano, kaj je pri nas life style, kje se pri nas skriva nestrpnost, kdo so tujci v Sloveniji, kdo je naša elita, kdo je naš 'old money', kdo je naš 'new money', kakšen je naš slovenski karakter? Zato so bili Vojnovićevi Čefurji tak hit - ker je spregovoril o konkretnem družbenem okolju, ki ga obvlada. Vse to smo skozi umetnost v zadnjih letih premalo razdelali. Je pa fino, da je leto Cankarja in se bomo spet malo spomnili na te stvari.

Do kolikšne mere si perfekcionist? Kolikokrat lahko eno stvar prepišeš?

Tolikokrat kot je to potrebno. Tekst lahko v enem trenutku uničiš do nerazpoznavnosti, zato moraš prepoznat, kdaj je besedilo končano in dobro, kdaj pove točno tisto, kar hočeš da pove. Sem pa vedno bolj natančen in znam reči ne, ko vidim, da ne bom zmogel kvalitetno narediti tega, kar se od mene pričakuje.

Zdi se, da si ves čas na preži, da neprestano opazuješ. Kaj opazuješ? Kaj je tisto kar, tako mimogrede, shraniš in kasneje uporabiš?

Različne stvari so ... nekaj je moj filmski pedigre ... zadnjič sem opazoval neko žensko, ki je sedela na klopici, zraven sebe je imela tri šolske torbe otrok in opazovala dva ptiča, ki sta se tepla za kruh. To so male čudovite stvari, 'royanderssonovske'. Rad tudi poslušam ljudi kako govorijo, predvsem podtekst govorjenega, tisto zamolčano, povedano skozi nastop, mimogrede, česar se ljudje ne zavedajo. Kar je tudi prav, da se ne zavedajo. Nisem pa tak, da ležim na travi in iščem navdih.

Tvoja najljubši roman, pisatelj, režiser?

Izjemno rad imam Roya Andersson, Mika Leigha, Sorentina, pa seveda Kubricka, Woody Allena, Billy Wilderja. Od vseh serij, ki sem jih v zadnjem času gledal, me je najbolj navdušil Mladi papež, mogoče tudi zato ker je nabolj filmska in samosvoja serija.

Med romani pa mi so zelo všeč Ostanki dneva Kazua Ishigura, po katerem zdaj pripravljam predstavo v APT v Novem mestu, Steven King je eden izmed moj najljubših avtorjev, Camusev Tujec, konec osnove šole sem bral Steinbecka ...

Kakšen odnos imaš do oznake generacijski pisatelj, torej pisatelj ki zna zaobjeti težave svoje generacije? Vseeno se zdi, da nisi več nekdo, ki piše samo o svoji generaciji.

Nekaj časa sem imel res samo to oznako, kar sem si tudi zaslužil, ker sem s tem začel in tudi nadaljeval. Divjad, Veverice, Camera obscura, Izlet, so bila vsa tovrstna dela.

Ko si star 20 – 22 let, ni generacije za tabo, je, ampak so to res še tamali, ki jih še ne jemlješ popolnoma resno. Zdaj, ko sem star 30, je za menoj ta ista generacija, ki pa je gledala druge filme, brala druge knjige, mogoče jih nekaj drugega zanima, rojeni so bili v ta občutek 'impending dooma', v to da bo vse narobe, to so vse generacije, ki jim je Juncker mirno rekel, da itak nikoli ne bodo imele služb in naj se s tem sprijaznijo. Tako da najbrž imajo neko drugačno dojemanje sveta, kot mi, ki smo bili zadnji izgnani iz raja; ki smo že videli jabolko, pa so nam zaprli vrata tik preden smo se ga dotaknili, oni pa ga še videli niso.

Zdi se mi, da se zato odvračajo od resnih tem, da jih zelo zanima ironija, da se zelo bojijo pokazati čustva, da so zelo nekritično odprti za sprejemanje mnenj, hkrati pa iz njih veje izjemno nasilna politična korektnost. Kar me bolj plaši, kot me straši nestrpnost. Ker nestrpnost vedno rodi odpor, zato bodo na npr. nacističnih shodih vedno antiprotestniki, če se pa ne sme več o ničemer pogovarjat, če ne smeš več v nič podovmit, če na nek način vsi postanejo sodniki in rablji, se zelo podtalno zgradi odpor in sovraštvo do vsega kar je svoboda. Zdi se mi ta to generacijo in nas čaka vprašanje, kako se bomo s tem spopadli. Prav to me zelo zanima in mogoče bo to naslednja stvar o kateri bom pisal.

Lejla Švabič