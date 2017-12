Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Levine je bil 40 let umetniški direktor Meta. Foto: EPA Sorodne novice Po več kot 40 letih se maestro Levine poslavlja od Metropolitanske opere Dodaj v

Nekdanji umetniški vodja Meta in slavni dirigent obtožen spolnega nadlegovanja

Uprava je prekinila vse aktivnosti z njim

4. december 2017 ob 10:30

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Newyorška Metropolitanska opera je prekinila sodelovanje z dolgoletnim umetniškim direktorjem in dirigentom, lani upokojenim Jamesom Levinom, potem ko se je ta znašel v preiskavi zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju.

Iz uprave opere so sporočili, da so se odločili ukrepati po več obtožbah, da je Levine v obdobju med letoma 1960 in 1980 spolno nadlegoval več ljudi. Tako Levine, ki je bil kar 40 let umetniški direktor opere, sodelovanje pa je ohranil tudi po lanski upokojitvi, ne bo vključen v nobeno od aktivnosti operne hiše, niti ne bo več sodeloval z njo kot dirigent.

"Medtem ko čakamo izsledke preiskave, ki temeljijo na novih poročilih, se je Met odločil za takojšnje ukrepanje," je v pisni izjavi sporočil generalni direktor Peter Gelb in dodal, da sta upravo podprla tudi izvršni odbor in nadzorni svet opere. "To je tragedija za življenja vseh, ki so bili prizadeti."

V zadnjih mesecih se nizajo števile obtožbe o spolnem nadlegovanju v različnih družbenih sferah, od sveta zabave do politike in novinarstva.

Kot poroča Reuters, so medijske hiše poročale o obtožbah spolnega nadlegovanja, ki naj bi ga glasbenik zagrešil v 80. letih prejšnjega stoletja. V upravi opere so se tega, kot so povedali New York Timesu, zavedli, potem ko so bili lani obveščeni o policijskem poročilu, v katerem je moški obtožil Levina, da ga je pred tremi desetletji, ko je bil še najstnik, spolno zlorabil. Gelb je za časopis dejal, da je Levine dejal, da so obtožbe lažne, v operi pa potem niso prejeli nobenih policijskih obvestil več.

New York Times je v včerajšnji izdaji poročal, da se je oglasilo še več moških, ki so obtožili Levina.

Levine, ki se bori s Parkinsonovo boleznijo in drugimi zdravstvenimi težavami, se je lani iz zdravstvenih razlogov upokojil, je ob tem prejel naziv častnega umetniškega direktorja, dogovoril pa se je tudi za nadaljnje sodelovanje z opero, in sicer naj bi bedel nad programi za mlade talente. Parkinsonova bolezen ga je sicer že leta 2011 prisilila k dvoletnemu počitku, po vrnitvi na glasbene odre pa je dirigiral z vozička. V svoji karieri je Levine vodil več kot 2.500 uprizoritev v Metu.

