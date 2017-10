Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Od leta 1512 je bil Martin Luter kot doktor teologije profesor eksegeze v Wittenbergu, kjer je 31. oktobra 1517 objavil 95 tez s kritiko odpustkov in Katoliške cerkve ter s tem sprožil reformacijsko gibanje. Foto: EPA Koordinatorka projekta Polona Brenčič iz krške Valvasorjeve knjižnice je ob napovedi obeleževanja omenjene obletnice napovedala, da se bo do konca leta skupaj zvrstilo nekaj več kot 20 prireditev, s katerimi se skušajo dotakniti številnih vidikov slovenskega protestantizma. Foto: TIC Krško Dodaj v

Nekoč grmade, danes pa v Krškem "gori le še strast"

V Krškem festival ob 500-letnici protestantizma

4. oktober 2017 ob 12:25

Krško - MMC RTV SLO, STA

Le malokdo ve, da je Krško v zgodovino vpisano kot mesto, kjer so sežgali največje število čarovnic na Slovenskem. obenem pa je bil to kraj, kjer sta živeli dve veliki figuri reformacije, Adam Bohorič in Jurij Dalmatin. 500-letnico protestantizma bodo obležili s festivalom.

V Krškem se danes začenja štiridnevni festival, povečen 500-letnici protestantizma; organizatorji so ga slikovito naslovili Tudi mi bi goreli.

V Mencingerjevi hiši v zgodovinskem krškem jedru bo serijo prireditev uvedlo predavanje Kako so uporabljali jezik v 16. stoletju in kako je nastala prva slovenska slovnica; predaval bo jezikoslovec in literarni zgodovinar Kozma Ahačič.

V krškem Vintage baru bodo nato v četrtek zvečer pripravili literarni večer članov kulturno umetniškega društva Liber - s Tamaro Vonta, Saro Vizler, Miroslavom Tičarjem, Ano Rostohar, Branko Pirc, Marijo Hrvatin in Stanko Hrastelj.

V petek v klubu Kulturnega doma Krško pripravljajo premiero kratkega filma Tvoj prijatelj, Strah Mateja Gačnika in pogovor z ustvarjalci, v soboto pa bodo festival v atriju Mencingerjeve hiše zaključili z odprtjem državne tematske razstave keramike.

"Če bi kdo od nas nemara pred stoletji gorel na grmadi, je danes drugače, danes gori naša strast. Pridite se pogret!" so še sporočili prireditelji.

V Krškem, ki je med drugim znano po dveh vidnejših osebnostih iz obdobja protestantizma, po prevajalcu Biblije Juriju Dalmatinu (1547-1589) in piscu prve slovenske slovnice Adamu Bohoriču (1520-1598), so v okviru letošnjega obeleževanja reformacijskega gibanja pripravili niz prireditev. Na pobudo občine so se pri njih združili številne tamkajšnje kulturne ustanove in društva.

Koordinatorka projekta Polona Brenčič iz krške Valvasorjeve knjižnice je ob napovedi obeleževanja omenjene obletnice napovedala, da se bo do konca leta skupaj zvrstilo nekaj več kot 20 prireditev, s katerimi se skušajo dotakniti številnih vidikov slovenskega protestantizma, hkrati pa osvetliti dogajanje pred pol stoletja in pomen tega gibanja.

Z obeleževanjem omenjene obletnice želijo tudi ob ohranjanju kulturne dediščine in krajevni promociji predvsem krepiti zavest različnih generacij o tem pomembnem reformacijskem gibanju, je še povedala Polona Brenčič.

A. J.