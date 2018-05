Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mies van der Rohe je stol, ki ga vidite na levi, oblikoval za nemški paviljon razstave v Barceloni leta 1929. Stol je postal tako priljubljen, da ga (le z enim šestnajstletnim premorom) izdelujejo in prodajajo vse do danes. Foto: Reuters Posebnost konzolnih stolov je odsotnost običajnih nog. Te nadomesti ena sama ukrivljena jeklena cev, začne svojo funkcijo kot vodoravna podpora na tleh, nato se ukrivi v sedalo in končno v nosilko naslonjala. Prve konzolne stole sta izdelala sodelavca umetniške šole Bauhaus Marcel Breuers in Mies van der Rohe. Foto: AP Dodaj v

Nekoč "samo" pohištvo, danes objekti poželenja

V Berlinu na ogled pohištvo ameriškega arhitekta nemškega rodu Miesa van der Roheja

6. maj 2018 ob 10:56

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Stol Barcelona, danes eden od ultimativnih zbirateljskih kosov notranje opreme, ob svojem nastanku pred stotimi leti ni bil pretirano priljubljen. Veliki Ludwig Mies van der Rohe je namreč tudi pri oblikovanju pohištva plaval proti toku svojega časa. Če je tradicionalno pohištvo uporabniku praviloma narekovalo, ali se na njem sedi ali leži, je stol barcelona od njega terjal zavestno odločitev.

V berlinskem Muzeju dekorativnih umetnosti so v sodelovanju s hišo Lemke oz. hišo Miesa van der Roheja pripravili razstavo z naslovom Pod eno streho - pohištvo, okras, možnosti. Na njej je predstavljeno pohištvo, namenjeno sedenju in počitku, ki ga je ameriški arhitekt nemškega rodu Mies van der Rohe oblikoval posebej za omenjeno hišo.

Vila Lemke je bila zadnja hiša, ki jo je Ludwig Mies van der Rohe načrtoval v Nemčiji, preden je emigriral v ZDA. Arhitekt je v navezi z dolgoletnima sodelavcema Friedrichom Hirzem in Lilly Reich oblikoval tudi pohištvo za hišo. Zakonca Lemke sta sicer v hiši živela le do leta 1945, ko sta jo morala zapustiti. Leta 1984 pa je Martha Lemke Muzeju dekorativnih umetnosti z oporoko zapustila zbirko pohištva.

Na razstavi je med drugim mogoče videti zofo iz sobe Marthe Lemke, pisalno mizico iz kabineta in stola brez naslonjala z usnjenima sedaloma. Vse označuje minimalistični stil, o tem, da gre za luksuzne kose, pa pričajo dragoceni materiali, kot sta ebenovina in svetlo usnje, piše na spletni strani muzeja.

Postavitev dopolnjujejo fotografije berlinskega umetniškega fotografa Michaela Weselyja, ki je združil historične črno-bele fotografije in sodobne posnetke hiše. Razstava bo na ogled do 30. novembra.

Oče čiste, funkcionalne arhitekture

Mies van der Rohe (1886-1969) se je rodil v Aachnu. Šolal se je pri očetu kamnoseku, pri arhitektu Brunu Paulu v Münchnu in Petru Behrensu v Berlinu. Leta 1913 je v Berlinu odprl lasten arhitekturni studio. V letih 2930-33 je bil direktor šole Bauhaus, leta 1937 je zapustil Nemčijo in odšel v ZDA, kjer je bil med drugim predstojnik oddelka za arhitekturo na Armour Institute v Illinoisu.

Bil je eden glavnih predstavnikov čiste, funkcionalne arhitekture oziroma t.i. mednarodnega sloga in eden najpomembnejših modernih arhitektov. Za njegove arhitekturne zasnove so značilne ravne linije, premišljeno skladje arhitekturnih elementov in pretežna uporaba betona, jekla in stekla.

A. J.