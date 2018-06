Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zadruga migrantov Camini, o kateri govori nagrajena oddaja, ima tudi svojo denarno valuto, ki spodbuja nove podjetniške ideje. Foto: Arhiv RTV SLO Medijske nagrade civis od leta 1988 podeljuje Združenje nemških javnih radiotelevizij ARD. Foto: RTV Slovenija/Barbara Zrimšek Sorodne novice V Sloveniji vedno več projektov povezanih z družbenimi inovacijami Dodaj v

Nemška lovorika za oddajo U3nek Zgodbe priseljencev – Zadruga migrantov v Caminiju

Drugo mesto v kategoriji Magazin za oddajo RTV Slovenija

8. junij 2018 ob 18:11

Berlin - MMC RTV SLO

Oddaja RTV Slovenija, naslovljena U3nek Zgodbe priseljencev – Zadruga migrantov v Caminiju, je osvojila drugo mesto na podelitvi medijskih nagrad civis, ki je bila v četrtek v Berlinu.

Izobraževalna oddaja kratkega formata Barbare Zrimšek je nastala v okviru serije oddaj o integraciji beguncev, ki jo je RTV Slovenija pripravila v sodelovanju z Uradom RS za informiranje in Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, s ciljem predstavitve uspešnih zgodb integracije beguncev v državah EU-ja.

Nagrada s 30-letno tradicijo

Medijske nagrade za integracijo, imenovane civis, so namenjene televizijskim in radijskim oddajam, ki spodbujajo sobivanje različnih kultur in veroizpovedi. Od leta 1988 jih podeljuje Združenje nemških javnih radiotelevizij ARD. Oddaja U3nek Zgodbe priseljencev – Zadruga migrantov v Caminiju je zasedla drugo mesto v kategoriji Magazin, nominirana pa je bila med več kot 800 oddajami iz 25 držav.

Restavracija, šola, lastna valuta ...

"Camini je majhno mestece v Kalabriji, kjer so prebivalci ustanovili zadrugo, v katero so vključili begunce iz Sirije, Malija, Nigerije z idejo obnove zapuščenih hiš, ki jih bodo namenili za socialni turizem. V mestecu je zaživela tudi šola za begunske otroke in nekdaj zapuščene ulice so zaživele. Kmalu bodo odprli tudi restavracijo z jedmi, značilnimi za dežele, od koder prihajajo begunci. Camini ima tudi svojo denarno valuto, ki spodbuja nove podjetniške ideje," je o oddaji povedala njena avtorica.

Za mirno sobivanje raznolikosti

Žirijo je zgodba prepričala med drugim s svojim pozitivnim sporočilom in predstavitvijo dobre prakse, ki lahko v današnji Evropi poveže ljudi različnih svetov, kultur in veroizpovedi v mirno sobivanje in z idejami za prihodnost.

P. G.