Nemško gledališče ponuja brezplačne vstopnice tistim, ki si upajo med predstavo nositi svastiko

Tožilstvo: Umetniška predstava, ki je v skladu z zagotovljeno svobodo govora

18. april 2018 ob 21:25

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemško tožilstvo je prejelo več pritožb nad gledališčem v mestu Konstanca, kjer so na premiero predstave Moj boj vabili z za številne neokusno ponudbo. Obiskovalcem, ki bi si bili karikaturo Hitlerjeve mladosti pripravljeni ogledati s svastiko na roki, bi podarili brezplačno vstopnico. Tistim, ki bi jo plačali, bi nadeli davidovo zvezdo v znak solidarnosti z žrtvami nacionalsocialističnega barbarstva.

Nemške oblasti so zaradi tega sprožile preiskavo gledališča, v katerem pojasnjujejo, da so s ponudbo želeli zgolj preveriti, koliko so ljudje podkupljivi. Kot so ugotovili pred premiero predstave, ki jo bodo uprizorili v petek, se pravi ravno na Hitlerjev rojstni dan (rodil se je 20. aprila 1889), so bili rezultati strah vzbujajoči.

Brezplačno vstopnico za ogled drame Moj boj so si torej prislužili tisti obiskovalci, ki bi bili pripravljeni med predstavo na rokah nositi trak s kljukastim križem. Trakove bi prejeli ob vhodu v gledališče, nositi pa bi jih morali med predstavo.



Takšno pogojevanje brezplačnih vstopnic je obsodilo nemško-izraelsko združenje v regiji Bodensee, ki je ponudbo označilo za neokusno in pozvalo k bojkotu. Pozivu pa so se pridružili tudi v judovsko-krščanskem združenju.

V skladu z v ustavi zagotovljeno svobodo govora

Tožilstvo je po prejemu več pritožb sprožilo preiskavo, ali je mogoče ponudbo obravnavati kot umetniško svobodo. V skladu z nemško zakonodajo je namreč javno razkazovanje simbola nacionalsocializma z redkimi izjemami nezakonito. Kot so sporočili s tožilstva, gre za umetniško predstavo, ki je v skladu z v ustavi zagotovljeno svobodo govora.

Satira Hitlerjevega življenja

Moj boj je delo nemškega dramatika Georgeja Taborija iz leta 1987, ki pod izposojenim naslovom Hitlerjevega zloglasnega dela s satiričnim pogledom preverja, kako je naivnemu in netalentiranemu maminemu sinku, ki so mu dvakrat pred nosom zaprli vrata likovne akademije, uspelo prilesti do vplivnega antisemitskega demagoga in uničujočega diktatorja.

V Budimpešti rojeni Tabori je leta 1935 emigriral v London, kjer je deloval kot dopisnik iz Sofije, Carigrada, Palestine in Egipta. Leta 1947 se je preselil v Hollywood, kjer je bil scenarist, nato pa se je v sedemdesetih letih vrnil v Evropo, kjer je postal eden izmed najpomembnejših ustvarjalcev v svetu gledališča (bil je tudi igralec, prevajalec in pisec). Umrl je v Berlinu leta 2007.

Gledališče: Strah vzbujajoče veliko ljudi pripravljeno nositi svastiko

V gledališču sporočajo, da so skušali s ponudbo pokazati, kako lahko je ljudi podkupiti. Kot je pokazala prodaja vstopnic, je po njihovih navedbah število ljudi, ki so bili pripravljeni nositi kljukasti križ, presenetljivo in strah vzbujajoče.

