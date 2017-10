Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hamlet, kot vemo, zaradi omahovanja z maščevanjem morilcu svojega očeta povzroči niz smrti, ki postopoma pokončajo vso dansko kraljevsko rodbino. Pomensko bogata in večplastna vloga je ena tistih, ki jih številni igralci štejejo med največje osebne izzive. Foto: Mimi Antolović Dodaj v

Neodločni danski kraljevič, tokrat kot Jurij Drevenšek

Drama SNG Maribor v novo sezono s Hamletom

4. oktober 2017 ob 11:00

Maribor - MMC RTV SLO

Drama Slovenskega narodnega gledališča Maribor začenja novo sezono z novo postavitvijo večne zgodbe - Hamleta. Z lobanjo so v vlogi danskega kraljeviča nastopali že številni eminentni slovenski igralci, med njimi Stane Sever, Jernej Šugman, Uroš Smolej in Marko Mandić. Tokrat je naloga pripadla Juriju Drevenšku.

Ob njem v predstavi, ki jo je režiral Krešimir Dolenčić, med drugim nastopijo Branko Jordan, Nataša Matjašec Rošker, Davor Herga, Matevž Biber in Nika Rozman.

Režijsko se je tega podviga najprej lotil Romun Gabor Tompa, a se je bil iz zdravstvenih razlogov prisiljen umakniti, igro pa je nato na oder postavil hrvaški režiser Dolenčić. Slednji se je z eno najbolj znanih gledaliških iger na svetu srečal že leta 2003, ko jo je režiral v Hrvaškem narodnem gledališču na Reki.

Hamlet stopi v 21. stoletje

Hamleta, ki je prva izmed velikih tragedij britanskega dramatika Williama Shakespeara, je iz 16. stoletja postavil v sodobni čas. "Vprašanje biti ali ne biti, po katerem je tako znan Hamlet, je še danes osnovno človekovo vprašanje," je povedal na novinarski konferenci pred premiero.

Hamleta razume kot "notno partituro, v kateri določam tempo in dinamiko, dane so nam teme in tonaliteta, vse ostalo je odvisno od igralcev". "Kot režiser se pri Hamletu čutim prej dirigent kot režiser," je povedal za gledališki list.

Naslovno vlogo nosi mladi igralec Jurij Drevenšek, ki je v Drami SNG Maribor med drugim nastopal že v uprizoritvah Ljudožerci, Tisti občutek padanja, Hedda Gabler in Lulu.

Klavdija bo upodobil Branko Jordan, Gertrudo Nataša Matjašec Rošker, Polonija Davor Herga, Laerta Matevž Biber in Ofelijo Nika Rozman. Med drugim igrajo še Viktor Meglič, Mateja Pucko, Maša Žilavec, Matija Stipanič, Nejc Ropret ter najnovejša člana ansambla Drame SNG Maribor Žan Koprivnik in Petja Labović.

Avtorsko adaptacijo dramskega besedila je pripravil Rok Pečečnik, glasbo skladatelj Stanko Juzbašić, scenografa sta Nika Erjavec in Matic Gselman, koreograf pa Sergiu Moga.

A. J.