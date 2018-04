Netflix kupil hrvaško serijo Časopis

Nova sezona že to jesen

3. april 2018 ob 18:44

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Ameriški ponudnik videovsebin Netflix je kupil dramsko nadaljevanko Novine (Časopis), ki v režiji Daliborja Matanića nastaja pod okriljem Hrvaške radio-televizije (HRT). Odmevna serija, ki so jo v prvi sezoni spremljali tudi gledalci Televizije Slovenija, bo po odkupu dostopna približno polovici milijarde uporabnikov Netflixa v več kot 130 državah.

Prvo sezono serije, ki se odvija v uredništvu časopisa, vse bolj razpetega med korupcijo in težnjami različnih političnih sil, je hrvaška televizija predvajala v letu 2016, za to jesen pa napoveduje drugo sezono. Kot je na novinarski konferenci v poslopju hrvaške javne televizije napovedal direktor programa Renato Kunić, nastaja v sodelovanju s produkcijsko hišo Drugi plan.

Hrvaški jezik se bo slišal v več kot 130 državah

Netflix je odkupil obe sezoni, čeprav snemanje druge še ni zaključeno, kar po mnenju producenta nadaljevanke Nebojše Tarabe potrjuje, kako močno se zanjo zanimajo. Kot izjemen uspeh je Netflixov interes označil tudi generalni direktor HRT Kazimir Bačić. Predvsem zato, ker bo hrvaški jezik ob podnapisih mogoče slišati v več kot 130 državah, je poročal hrvaški radio. Bačić še pravi, da so dokazali, da lahko pripravijo svetovno konkurenčen izdelek.

Zgodba serije se odvija na Reki, kjer raziskuje odnose v uredništvu časnika pod novim lastništvom, s tem pa ponuja vpogled v družbeno tranzicijo na Hrvaškem. Gre za preplet potez akterjev iz medijev, politike, kriminala, pravosodja, represivnega državnega aparata, poslovnih krogov in Cerkve. Zunanje dogajanje pa razkrinka tudi univerzalne lastnosti ljudi, kot so sla za močjo in bogastvom, poštenje, izdaja, strah, ambicioznost, nečimrnost, konformizem in zavezanost.

Po medijih sledi boj za politično oblast

Scenarij podpisuje priznani hrvaški novinar in publicist Ivica Đikić, ki pravi, da so v prvi sezoni v središče postavili dogodke v medijih, druga bo kamero usmerila na politični boj za oblast, tretja pa na pravosodje. Režijo so zaupali priljubljenemu hrvaškemu filmskemu avtorju Daliborju Mataniću (Zenit).

V prvi sezoni so v glavnih vlogah nastopali znani igralci, kot so Dragan Despot, Branka Katić, Zijad Gračić, Tihana Lazović, Aleksandar Cvjetković, Trpimir Jurkić, Olga Pakalović in Goran Marković. Poleg hrvaškega televizijskega občinstva so prvo sezono nadaljevanke lahko spremljali tudi gledalci v Sloveniji in Črni gori.

Gre za drugo hrvaško nadaljevanko, ki je v zadnjem času ubrala mednarodno pot, potem ko se je serija Počivajte v miru (Počivali u miru) znašla v britanski in ameriški distribuciji.

M. K.