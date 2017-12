Netflixov prvi poskus blockbusterja "tako slab, da je že super"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Film je, če citiramo IndieWire, "Dan za trening sreča Gospodarja prstanov", kar se v resnici izkaže za še veliko neumneje, kot zveni. Foto: IMDb Še ena duhovitejših opazk: "Film je tako nepopravljivo grozen, da ga bodo republikanci med božičnimi prazniki najbrž skušali uzakoniti." Foto: IMDb Film bodo v ZDA predvajali samo v dveh kinematografih, v Veliki Britaniji pa v desetih. Kljub temu je dobil premiero z rdečo preprogo. Foto: Reuters

21. december 2017 ob 21:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če uspešne serije nizajo kot po tekočem traku, zakaj ne bi še visokoproračunskih filmskih spektaklov? Očitno le ni tako lahko. Bright, prvi Netflixov izlet v divjino blockbusterjev, je med filmskimi kritiki naletel na čudovito sovražen sprejem. Filma bojda ne more rešiti niti Will Smith v glavni vlogi.

Celovečerec Bright, ki je že na voljo tudi slovenskim naročnikom Netflixa, na prvi pogled odkljuka vse potrebne alineje: zvezdnik prve jakostne kategorije v glavni vlogi, izkušen režiser (David Ayer), prizori policijskih pregonov in krepak odmerek posebnih učinkov.

Čeprav je Netflix v preteklosti svojim 109 milijonom uporabnikov že ponudil celovečerce, pa je tveganje za podjetje tokrat večje. Znanstvenofantastični film, ki je postavljen v futuristični Los Angeles, kjer sobivajo ljudje, škrati, orki in druga fantazijska bitja, je stal več kot 90 milijonov dolarjev. Žanrsko je to film, kakršnega je bolje videti v kinodvorani, kjer posebni učinki, zvok in drugi tehnični elementi pridejo bolj do izraza. Kljub temu pa podjetje računa, da imajo ljudje zdaj že dovolj napredne domače kinematografe, da bodo izkušnjo kinodvorane lahko poustvarili v lastni dnevni sobi.

Številk gledanosti najbrž ne bomo dobili

Težko bo sicer oceniti, kako velika uspešnica ali polomija bo Bright, saj Netflix praviloma ne razkriva gledanosti svojih vsebin - lahko pa se že škodoželjno nasmihamo ob prvih recenzijah iz tujine, nekateri so dramo že krstili za "najslabši film leta 2017".

"Osupljivo slab v tako rekoč vseh pogledih," piše The Wrap. "Bright premore številne pomanjkljivosti, ki so bile opazne pri Ayerjevem prejšnjem filmu, Odredu odpisanih, vključno s tem, da skuša svojo ne dovolj razloženo in obenem prezakomplicirano mitologijo nekako zakrpati v nekaj koherentnega." Kritik Hollywood Reporterja napoveduje, da iz franšizne moke najverjetneje ne bo kruha: "Film, za katerega se šušlja, da je Netflixov najdražji doslej, bo mogoče res dobil gledalce na platformi vsebin na zahtevo. Ampak smešno majhne možnosti ima, da bi se dejansko izkazal za začetek nove franšize."

Pri Forbesu z ogromno mero sarkazma Netflixu - čestitajo. "Dokazali ste, da znate vizualno grotesken, grozljivo dolgočasen in brezupno zapleten akcijski film narediti prav tako dobro kot stereotipna hollywoodska mašinerija. Bright je v najboljšem primeru božično darilo za velike studie - pokazal jim je, da lahko velikan vsebin na zahtevo v poskusu, da bi oponašal t. i. hollywoodski blockbuster, pogrne na celi črti."

"Will Smith je pokončal cel žanr"

Agregatna spletna stran Rotten Tomatoes trenutno našteje samo 17 odstotkov pozitivnih recenzij za Bright, ki je žanrsko nekakšna mešanica med Gospodarjem prstanov in policijsko kriminalko. "Stari hollywoodski standard, častitljivi žanr o policijskem tandemu, je to sezono dočakal svoj žalostni konec," je neposreden novinar tiskovne agencije AP. "Ubil ga je Will Smith."

Kakor koli že, Netflix napoveduje, da bodo v letu 2018 izdali okoli 80 filmov (letos je ta številka bližje 50). Radi bi si zgradili lastno knjižnico vsebin - dokumentarci, humoristične nanizanke, resničnostni šovi, drame -, da se jim ne bi bilo treba zanašati na serije in filme drugih studiev.

Presenetljivo nerazkačen režiser

Mimogrede, David Ayer se je na Twitterju odzval na kritike: pohvalil je recenzenta spletne strani IndieWire, ki je Bright oklical za "najslabši film leta". (Primerja ga s Filmom o emojijih: "Film o emojijih se vsaj ni pretvarjal, da ne pošilja sranja na veliko platno; Film o emojijih je bil vsaj toliko spodoben, da je temu sranju nadel metuljček."). No, Ayer je kritiko stoično prenesel: "Tale gre na moj hladilnik. Močan odziv je tako ali tako največji kompliment. To je klinčevo epska recenzija."

