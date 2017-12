Netflixovo nespodobno zasmehovanje svojih "prizadetih" uporabnikov

Neprimerna izpostavitev nekaterih uporabnikov?

13. december 2017 ob 19:01

Los Gatos - MMC RTV SLO

"Kdo vas je prizadel?" je mogoče med drugim prebrati v Netflixovem tvitu, s čimer se je ta ameriški spletni servis za avdiovizualne vsebine obregnil ob statistiko, da si je 53 ljudi vsakodnevno v 18 dneh ogledalo njegov film Božični princ (A Christmas Prince).

Sicer ni nobena skrivnost, da ponudniki spletnih vsebin budno spremljajo izbire svojih uporabnikov, vendar so mnogi Netflixovo odločitev, da se na ta način javno obrega ob izbiro svojih uporabnikov, označili med drugim za zgrešeno.

Ne sledimo določenim posameznikom, temveč zgolj njihovim ogledom

Netflix se je na kritike odzval z izjavo, da mu je zasebnost njegovih uporabnikov zelo pomembna, poroča BBC. "Te informacije predstavljajo splošne trende ogledov, ne pa osebnih informacij o ogledih določenih, identificiranih posameznikov," je dejal predstavnik Netflixa.

Ta ponudnik sicer že dalj časa natančno preučuje uporabniške podatke, vendar jih ne deli prav pogosto. Po odločitvi za produkcijo lastnih vsebin, je Netflix z analizo podatkov ogledov svojih uporabnikov ugotovil, katere vsebine so najpriljubljenejše med njegovimi obstoječimi naročniki.

Kako je prišlo do Netflixove Hiše iz kart?

Takrat so ugotovili, da so med najbolj iskanimi in gledanimi vsebinami tiste, z zdaj že odpisanim igralcem Kevinom Spaceyjem, in režiserjem Davidom Fincherjem ter BBC-jeve politične drame. To jih je prepričalo v odločitev, da posnamejo novo verzijo BBC-jevega političnega trilerja iz 90. let minulega stoletja Hiša iz kart, na krov katere so poslali torej Spaceya in Fincherja.

Strokovnjakinja za tehnologij Kate Bevan je dejala, da Netflix "tako kot vsako podjetje te dni, ostro bedi nad tem, česar si želijo njegovi uporabniki, da jim lahko ponudi še več tega, kar jim je všeč". Dodala je še, da pa je vendarle kar malo strašljivo, da ponudnik povzema te podatke brez konteksta in jih ponuja na način, ki bi lahko kakorkoli identificiral posameznike.

Film, ki ga boste želeli gledati vsakodnevno?

Bernie Hogan, sodelavec oxfordskega inštituta za raziskovanje spleta, pa je Netflix obtožil, da se je na ta način "kot da" skromno pohvalil, da je njegov božični film tako očarljiv, da ga je vredno gledati kar vsak dan. Raziskovalec je dodal, da gre za precej neokusno potezo. "Nekateri ljudje imajo majhne otroke, ki uživajo v vsakodnevno ponavljajočem gledanju istega filma," je opomnil Hogan.

Po mnenju raziskovalca je tudi nekoliko kislo zapisati "Kdo vas je prizadel?", kot je to storil Netflix v svojem tvitu, saj med drugim kaže na to, da jim ni težko tvoriti moralnih sodb zavoljo zasmehovanja. Hogan je nadaljeval, da je za to najbrž krivo dejstvo, da niso prav veliko v stiku z majhnimi otroki. "Zveni, kakor da je bil njihov skrbnik za družbena omrežja kar nakoliko prepameten za njihovo lastno dobro." Nekateri so opomnili še na dejstvo, da v prazničnem času božične filme pogosto predvajajo tudi v nakupovalnih centrih in drugih današnjih krajih druženja, kjer se lahko en in isti film predvaja tudi po večkrat na dnevni ravni.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) 11 December 2017

P. G.