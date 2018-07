Netlix pripravlja TV-serijo o mladem Freudu v lovu za morilcem

Ob Freudu bosta medij Fleur Salomé in policist Kiss

8. julij 2018 ob 14:28

Dunaj - MMC RTV SLO

Nova avstrijska TV-serija v produkciji Netflixa bo v središče postavila mladega Sigmunda Freuda, ki na Dunaju pomaga loviti serijskega morilca.

To bo prvi izvirno avstrijski film, ki ga bo pod svoje okrilje vzel spletni velikan Netflix. Snemati bodo začeli jeseni 2018.

Detektiv Freud in policist Kiss

V nastajajoči seriji bo avstrijski nevrolog in oče psihoanalize na sledi morilcu. Ob njem bosta medij Fleur Salomé ter vojni veteran in policist z imenom Kiss. Igralcev še niso razkrili, je pa že znano, da bo režijo prevzel Marvin Kren, scenarij pa bosta napisala Stefan Brunner in Benjamin Hessler, oba z izkušnjami pisanja scenarijev za nadaljevanke.

Freuda je kot lik uporabil tudi kanadski režiser David Cronenberg v filmu o rojevanju psihoanalize Nevarna metoda.

Osem epizod bo mogoče videti preko spleta

Novi triler v osmih epizodah s Freudom v glavni vlogi bo v Avstriji po dogovoru predvajal ORF, povsod drugod pa ga bo mogoče videti le na platformi ameriškega ponudnika videovsebin Netflix, poroča Variety.

V zadnjem času na Netflixu vzpostavljajo vedno več sodelovanj v Evropi. Nemška TV-serija Dark v žanru trilerja s nadnaravnimi elementi je denimo že na ogled na Netflixu, potrdili so tudi že produkcijo druge sezone. To sta prvi nadaljevanki v nemškem jeziku, ki ju je pod svoje okrilje vzel spletni velikan.

Sigismund Schlomo je postal Sigmund

Sigmund Freud se je rodil kot Sigismund Schlomo Freud leta 1856 v Priborju na Češkem v judovski družini kot prvi od devetih otrok. Pri 17 letih se je vpisal na študij medicine na dunajski univerzi. Že med študijem se je posvečal raziskovanju človekove duševnosti.

O Freudovem zgodnjem življenju ni veliko znanega, saj je sam najmanj dvakrat uničil vse svoje osebne papirje in zapiske, leta 1885 in 1907. Njegova kasnejša dela so bila dolga leta skrbno varovana v Arhivu Sigmunda Freuda, tako da so do njih imeli dostop le njegov uradni biograf Ernest Jones in nekaj članov ožjega kroga psihoanalitikov.

N. Š.