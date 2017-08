Neuničljivi Jamski človek, rekorde podirajoča komedija o "bitki" med spoloma, odpira dneve smeha

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Komedija Jamski človek, ki jo oglašujejo s sloganom "Pridita, še preden se skregata!", je največkrat odigrana gledališka predstava v Sloveniji, za seboj ima neverjetnih 700 ponovitev. Foto: Marko Debello ocepek Po uspehu komedije Mame na Ljubljanski grad prihaja "še bolj odkrita komedija", tako organizatorji, ki je navdušila tudi občinstvo na Dnevih komedije 2017 v Celju. Še vedno mame se tokrat pripravlsjajo na glasbeno-plesno točko; vaje so, kot si lahko predstavljate, kaotične. Foto: Marko Debello Ocepek Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

27. avgust 2017 ob 11:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Ljubljanskem gradu se bo nocoj z uspešnico Uroša Fürsta Jamski človek, ki letos praznuje svojo petnajstletnico in rekordnih 700 uprizoritev, začel 11. festival Komedija pod zvezdami.

Do 30. avgusta bodo na sporedu festivala v organizaciji Gustav filma še komedije Zlati fantje, Še vedno mame in Boksarsko srce.

Organizatorji festivala pred koncem poletja vabijo vse ljubitelje gledališča, smeha in čarobnih poletnih noči "na Ljubljanski grad, na festival smeha v čarobnem grajskem okolju, visoko nad vsakdanom in čisto blizu zvezd - tistih na nebu in tistih, ki svetijo z odra".

"Bitka" med spoloma - neusahljiv vir komedije

Prva bo nocoj na sporedu izredno uspešna komedija Uroša Fürsta Jamski človek. Nastala je na podlagi avtorjevih antropoloških, socioloških in psiholoških študij in spretno ironizira odnose med spoloma, ki se trudita ljubiti in biti ljubljena, si ustvariti dom in družino. Fürst moškim in ženskam na duhovit in sproščen način pomaga razumeti, zakaj prihaja do vsakdanjih konfliktov med spoloma, in jih pripravi do tega, da se končno nasmejejo tistemu, kar ogroža ljubezensko zvezo, piše na festivalski spletni strani.

Največji naval na bosansko komedijo

Drugi večer bo oder grajskega dvorišča gostil bosansko komedijo Zlati fantje z Mustafo Nadarevićem, Senadom Bašićem in Moamerjem Kasumovićem. V Slovenijo tako prihajajo igralci iz priljubljene serije Nor, zmeden, normalen. Vstopnice za Zlate fante so že razprodane, opozarjajo organizatorji, jih bo pa - v primeru lepega vremena - še nekaj na razpolago na dan predstave.

V predstavi Zlati fantje Haryjev bratranec Zlatan povabi upokojena komika Haryja in Alyja, ki sta pred 12 leti prekinila vse stike, k sodelovanju v TV oddaji, posvečeni komediji od antike do danes. V njej naj bi odigrala skeč Pri zdravniku. Komika vendarle pristaneta, a se v spremstvu številnih nesoglasij in nasprotovanj njun ponovni javni nastop spremeni v "komično polomijado".

Po uspehu komedije Mame - nadaljevanje

Iz SiTi Teatra BTC se bodo pod zvezde vrnile mame, tokrat v novi komediji z naslovom Še vedno mame. V predstavi igrajo Mojca Fatur, Leja Jurišić, Barbara Medvešček, Vesna Pernarčič in Ana Urbanc. Tokrat se mame ne družijo v oblakih dima in "drinkih", temveč se pripravljajo na glasbeno-plesno točko v okviru dobrodelnega koncerta, izkupiček katerega bodo namenile sirotišnici.

Festival bo v sredo, 30. avgusta, sklenila medgeneracijska uspešnica Boksarsko srce z očetom in sinom Iztokom in Domnom Valičem, ki sta skupaj zaigrala tudi v priljubljeni TV seriji Usodno vino. "Dva boksarja, dve generaciji in ena odlična predstava, ki vas ne bo le nasmejala, ampak tudi ganila do solz," napovedujejo organizatorji.

V primeru slabega vremena bodo predstave v Festivalni dvorani s pričetkom ob 21. uri.

