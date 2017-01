Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Do filma Pobesneli Max: Cesta besa (2015) je bil terminator 2 edino nadaljevanje filma brez oskarja, ki je dobila oskarja. Pravzaprav je dobil štiri: za zvok, za montažo zvočnih učinkov, za masko ter za posebne učinke. Foto: IMDb Cameron, ki je ustvaril nekaj največjih znanstveno-fantastičnih franšiz - Terminator, Osmi potnik, The Abyss in Avatar - je avtor z izjemnim razumevanjem pravil žanra. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neuničljivi Terminator: James Cameron se vrača k franšizi

Franšiza, ki noče umreti

23. januar 2017 ob 11:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

James Cameron ima očitno res rad variacije tistega antologijskega "Vrnil se bom". Ob vesti, da se kot producent vrača k franšizi, ki jo je s prvima dvema filmoma izstrelil med uspešnice, se naslovi pišejo kar sami.

Obenem je treba vedeti tudi, da James Cameron v letu 2019 - zaradi poteka zaščite avtorskih pravic - dobi nazaj delež lastništva nad likom Terminatorja. Kakor koli že, filmski blog Deadline poroča, da se Cameron z režiserjem Timom Millerjem (Deadpool) pogovarja o tem, kako bi lahko posneli še en reboot in s tem tudi zaključek franšize.

Bitke med človeštvom in Skynetom še ni konec

Produkcijsko podjetje Skydance, ki ima trenutno še v rokah pravice za Terminatorja, financira visokoproračunski, ambiciozen projekt, ki se bo - ali pa vsaj upamo, da se bo - skušal odkupiti za razočaranje zadnjih dveh filmov; Terminator Salvation (2009) in Terminator Genisys (2015) sta tako kritike kot gledalce pustila hladne. Produkcijska ekipa trenutno išče pisca znanstvene fantastike, ki bi lahko našel "bistvo filma v kreativnem smislu".

Pravice prodal za en dolar

Cameronovi ubijalski roboti imajo za seboj precej pestro hollywoodsko preteklost. Cameron, takrat še hollywoodski "nihče", podpisan le pod film Piranha 2, je idejo in scenarij za film producentki Gale Ann Hurd prodaj za točno en dolar - a pod pogojem, da ga ne smejo odpustiti kot režiserja. Sad tega dogovora je bila filmska klasika Terminator (1984), ki je dokončno med zvezde ustoličila Arnolda Schwarzeneggerja. Po prvem nadaljevanju - Terminator: Sodni dan (1991) si je slavni režiser nad vsem skupaj umil roke. Avtorske pravice so na koncu končale v rokah vplivne producentke Megan Ellison, ki jih je leta 2011 v Cannesu odkupila za 20 milijonov dolarjev.

Cameron, ki je (so)ustvaril nekaj največjih znanstveno-fantastičnih franšiz - Terminator, nadaljevanje Osmega potnika, Brezno in Avatar - je avtor, ki žanr razume. Njegova odsotnost je bilo pri nadljevanjih zelo opazna, čeprav je res, da je veliko sodeloval pri promociji najnovejšega filma, Genysis.

Seveda je zaenkrat prezgodaj, da bi špekulirali, kako bo novi film funkcioniral in katere like bo obudil od mrtvih. Prav tako je težko reči, do kake mere bo vpleten Cameron, ki je trenutno zaposlen s snemanjem kar dveh nadaljevanj Avatarja.

A. J.