Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Vse je napolnjeno z odboji, poetično, fantastično," so o projektu zapisali v galeriji Alkatraz. Foto: Galerija Alkatraz Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neven Korda s Spomini na izgnanstvo išče lepo v človeku

Nova postavitev v Alkatrazu

21. avgust 2017 ob 13:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Galeriji Alkatraz na Metelkovi bodo nocoj odprli razstavo Nevena Korde Spomini na izgnanstvo. Instalacija raziskuje lepo v izražanju čustvenih, poetičnih stališč sodobnega človeka.

Umetnikovo orodje je tokrat intermedijski krogotok videa in drugih signalov, ki ustvarjajo izdelek v realnem času - to je izdelek, ki ga ni, ko so aparati ugasnjeni.

Cilj in namen samega orodja je omogočiti zrenje. To je doseženo z uporabo postopkov avtonomnih samozadostnih struktur ali kompozicij. V živo modulirane projekcije - video svetloba na virih, v zraku, na ekranih in na odsevnih predmetih.

Član kultne Borghesie

Umetnik Neven Korda se že več let ukvarja z videom. Z njim se je srečal v začetku 80. let kot član gledališke skupine FV 112/15, katere soustanovitelj je bil.Je tudi soustanovitelj FVVidea, neodvisne video produkcije, ki je realizirala več umetniških, glasbenih in dokumentarnih video projektov. Do konca 80. let je bil član skupine Borghesia, odgovoren za vizualije na performansih in koncertih ter režiser video spotov.

Svoje delovanje na področju umetniške video produkcije je nadaljeval v 90. letih v tandemu z Zemiro Alajbegović. Deloval je tudi kot video montažer in avtor TV podob.

Njegova intermedijska praksa je raziskovanje in uporaba video signala kot nosilca sporočila onstran žanrov ali vsebin, ki jih video posreduje. Raziskuje, prakticira in beleži čisto video umetnost, še navaja Galerija Alkatraz.

A. J.