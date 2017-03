Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Deborah Borda v družbi venezuelskega dirigenta in violinista Gustava Dudamela, umetniškega vodje losangeleške filharmonije, ki ga je na to mesto leta 2009 postavila prav ona. Foto: Reuters Leta 2003 so losangeleški filharmoniki preselili v razkošno dvorano Walt Disney, zgrajeno po načrtih Franka Gehryja (prvi z leve). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Newyorške filharmonike prihaja rešit domačinka Deborah Borda

Violinistka, ki ima poleg glasbenega poslovni talent

17. marec 2017 ob 11:51,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 11:52

New York - MMC RTV SLO

Newyorška filharmonija, ki je v finančnih težavah, upe polaga v novo staro predsednico Deborah Borda, ki je iz rdečih številk rešila že njihove losangeleške kolege.

Po pisanju francoske tiskovne agencije je bila Borda tudi na čelu selitve losangeleške filharmonije - vodenje tamkajšnje hiše je prevzela leta 2000 - v koncertno dvorano Walt Disney, ki je bila zgrajena po načrtih slovitega kanadskega arhitekta Franka Gehryja.

Newyorška filharmonija se, kljub svojemu ugledu prvega ameriškega orkestra, v zadnjem desetletju bojuje s primanjkljajem. Sedanji predsednik Matthew Van Besien je že januarja napovedal odstop.

"Odločilni trenutek"

Za Deborah Borda, nekdanjo poklicno violinistko, ki je študirala na uglednem kolidžu Bennington v Vermontu, nato pa tudi na Kraljevem kolidžu v Londonu, bo predsedovanje newyorški filharmoniji pomenilo presenetljiv povratek domov. Na tem položaju je namreč že bila v 90. letih minulega stoletja, vendar je odšla, deloma zaradi nesoglasij s tedanjim glasbenim direktorjem Kurtom Masurjem.

Kot je povedala, je newyorška filharmonija, katere domovanje Lincolnov center se pripravlja na večjo prenovo, zdaj v odločilnem trenutku. "New York in Lincolnov center sta v središču umetniškega sveta in priložnosti za sodelovanje ter partnerstvo znotraj skupnosti so navdušujoče."

Kot je še povedala v New Yorku rojena Borda, ki je bila v preteklosti izvršna direktorica simfonikov iz Detroita, predsednica komornega orkestra iz Saint Paula, vodila pa je tudi sanfranciške simfonike, čuti vez s prihajajočim glasbenim direktorjem Jaapom van Zwedenom.

Nizozemski dirigent pa je o prihodnji nadrejeni, ki bo položaj predsednice in izvršne direktorice prevzela septembra, izrekel pohvalo: "Njena energija in zavezanost glasbi nimata primerjave, poleg tega je posebno naklonjena skupnostnemu pristopu in vključevanju."

A. K.