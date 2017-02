Neža Maurer: "Slovenci smo zaverovani vase, kar ni lepo, je pa koristno"

"Ženska je na svetu, da rodi otroke in kuha"

5. februar 2017 ob 19:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Bliža se 8. februar, slovenski kulturni praznik, ob katerem bo veliko besed namenjenih kulturi. Praznik, ki ga nimajo vsi, kaže na veliko zavest naroda, je prepričana Neža Maurer, pesnica, pisateljica, prevajalka, novinarka in učiteljica.

Literarno pomembno je zaznamovala zadnja desetletja, saj so ob njenih pesmih odraščale cele generacije otrok, veliko je pisala in še piše tudi za odrasle. Topla, a odločna, pri svojih 86 letih še vedno iskriva in pronicljiva - Neža Maurer. Odprla nam je vrata svoje sobe v domu starejših v Preddvoru in s tem tudi tista do svoje duše. Ni začela z ljubezenskimi pesmimi, kot večina, njene prve pesmi so bile otroške.

"Je mama me učila, veš ti moraš hodit po hiši in mora vsak zlog padat na korak," je o svojih pesniških začetkih dejala Maurerjeva, ki je pred kulturnim praznikom spregovorila za TV Slovenija.

Najbolj njene so pesmi za odrasle, ljubezen pa je nekako stalnica v njeni poeziji . "Pa tudi v mojem življenju, ker ne vem - to je bil sveti Pavel - on je rekel - brez ljubezni nisem nič. Jaz sem gotovo imela za ljubezen vedno, ne samo dovoj časa, ampak tudi dovolj moči," je dejala.

Še ljubite?

Ja, drugače bi pa že samomor naredila.

Ljubezen in minevanje

In ne le ljubezen, prav minevanje je tudi del njene poezije, saj se je s tem krogom življenja srečala že kot otrok, v vojni. O obojem še piše v tale zvezek, a pravi, da piše zase, da ne verjame, da bo kdaj to objavila.

Prvo knjigo ste pozno izdali, skoraj pri štiridesetih. Zakaj tako pozno?

Zato, ker sem ženska. Takrat so bili Kovič, Pavček, Menart in Minatti silna konkurenca.

Vas je to oviralo, ker ste bli ženska?

To te vedno ovira, ker ženska je na svetu za to, da rodi otroke in kuha.

Tudi še danes?

Vedno bo tako, potem pa se moraš izborit, da ni samo tako, da zmoreš še kaj drugega.

Da zmoremo, je tudi v zavesti našega naroda, pravi, saj smo Slovenci zaverovani vase, kar ni lepa, je pa koristna lastnost - pokazala se je v času okupacije - bodril nas je naš jezik. "Pot: Vsakdo hodi po svojih stezah, včasih se na križpotjih srečamo, srečni, da smo se našli, srečni, da se bomo kmalu razšli. Skrivnostna so pota gospodova. Življenje je samotna pot," je sklenila pogovor z nekaj verzi.

VIDEO Tenkočutne misli pesnice Neže Maurer

G. K., Katarina Braniselj, TV Slovenija