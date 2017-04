Ni ga čez groteskne podobe, še posebej v sodobnem času

V UGM Studiu izbor sodobnih del na temo groteske

7. april 2017 ob 12:54

Maribor

"Bodisi so njihova dela groteskna zaradi motivike fantastičnih svetov, ki jih poseljujejo hibridna bitja in drugi domišljijski liki, bodisi zaradi tehnike kolaža in uporabe močnih in intenzivnih barv, ki je značilna za to zvrst umetnosti, bodisi jih lahko označimo kot groteskna zaradi širšega družbeno kritičnega konteksta."

Govora je namreč o izboru del sodobnih slovenskih avtorjev, ki se na posreden ali neposreden način ukvarjajo s temo groteske. Na ogled so v UGM Studiu v Mariboru, in sicer na razstavi z naslovom Groteska našega časa, katere kustosinja je Taja Toplak.

Namerno kršenje klasičnih zakonov

Beseda groteska je izpeljanka iz italijanske besede grotta, ki pomeni jamo in je prvotno označevala stenske poslikave starorimskih palač, ki so jih odkrili in jih tako imenovali šele v 15. stoletju.

Temeljne značilnosti groteske so mešanje heterogenih elementov na podlagi svobodne domišljije, spajanje med seboj nezdružljivih stvari, oddaljevanje od zakonitosti nam znanega splošno sprejetega vsakdanjega sveta oziroma pogleda na svet, kršenje klasičnih zakonov prostora in časa, namerno odstopanje od mimetičnega modela z vizualnim pretiravanjem določenih fizičnih potez in značajskih lastnosti.

"S hibridnimi bitji, distorzijami velikosti in simetrij, prepletajočimi se viticami in bogatim ornamentom groteske ustvarjajo lasten fantastični svet, ki je neke vrste napad na racionalizem sveta in njegovo logiko," še dodaja kustosinja.

Razstavljajo naslednji umetniki: Eva Mlinar, Vladimir Leben, Nenad Cizl, Eva Lucija Kozak, Luka Uršič, Sašo Sedlaček, Zora Stančič, Matej Stupica, Mark Požlep in Silvester Plotajs Sicoe.



"Groteskno nas zmoti in impresionira, ker v nas vzpodbudi misli, občutja in ideje, da obstaja drugačen svet ter da je naša sedanjost samo ena od mnogih. Ta občutja pod vprašaj postavijo splošno sprejete vrednote in teorije delno zato, ker grotesknih elementov ne napravijo smiselnih, in delno zato, ker v nas spodbudijo mitična občutja, da ti elementi nekaj skrivajo," je nadalje pojasnila Toplakova.

Groteska je za večino sodobnih teoretikov izraz popolne odtujenosti človeka v svetu, izraz neznosne teže individualnih in družbenih problemov, ki se nam v nekih trenutkih zdijo nerešljivi, ali celo razkroj in propad sveta, v katerem živimo.

Razstavo Groteska našega časa bodo v UGM Studiu odprli drevi ob 19. uri, na ogled bo do 20. maja.

P. G.