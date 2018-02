Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dnevi slovenskega filma v Braziliji tokrat potekajo že drugič, saj si je lahko brazilsko občinstvo cikel sodobnih slovenskih filmov prvič ogledalo oktobra 2016 v Brasilii. Bo pa tudi letos na ogled film Mihe Hočevarja Gremo mi po svoje. Foto: Kolosej Branje Prešernove poezije na predvečer slovenskega kulturnega praznika bo uvod v kulturno-literarne projekte slovenskega veleposlaništva v Braziliji v letošnjem Cankarjevem letu, med katerimi izpostavljajo prevod del Ivana Cankarja v portugalščino. Foto: dLib Slovensko veleposlaništvo v Braziliji je vse udeležence drevišnjega dogodka pozvalo, da vsak prinese vsaj eno rabljeno ali novo knjigo, ki jih bo konec februarja podarilo domu za ostale v predmestju Brasilie Nucleo Bandeirante. Foto: Slikarjeva spletna stran Sorodne novice Leto v znamenju Ivana Cankarja, ki je s svojim pisanjem zadel v samo srž slovenstva O Prešernu, prvem med "kulturnimi svetniki", in o prihodnosti njegove kanonizacije Dodaj v

Ni meja za Prešerna: njegova poezija odzvanja v Braziliji v petnajstih jezikih

In dnevi slovenskega filma v Sao Paulu

7. februar 2018 ob 09:51

Brasilia - MMC RTV SLO, STA

Bolgarščina, hrvaščina, slovaščina, češčina, makedonščina, poljščina, srbščina, španščina, romunščina, italijanščina, portugalščina, nemščina, madžarščina in finščina so jeziki, v katerih bo poleg slovenščine na predvečer kulturnega praznika mogoče v Braziliji slišati poezijo Franceta Prešerna.

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Brasilii pripravlja drevi namreč literarno-dobrodelni dogodek s Prešernovo poezijo, dan pozneje pa se bodo v Sao Paulu začeli Dnevi slovenskega filma. Tako bo poleg Prešernove poezije v petnajstih jezikih v okviru filmskega programa na ogled sedem slovenskih celovečercev: Gremo mi po svoje, Panika, Šiška Deluxe, Srečen za umret, Razredni sovražnik, Circus Fantasticus in Izlet.

Alain Brian Bergant, slovenski veleposlanik v Brasilii, je na dogodek, namenjen Slovencem, prijateljem Slovenije in mednarodni skupnosti, povabil svoje kolege veleposlanike iz držav članic Evropske unije in držav kandidatk, ki bodo brali Zdravljico, so sporočili z veleposlaništva RS v Brasilii.

Kot poseben gost bo na literarnem večeru nastopil brazilski pesnik Joel Cavalcante, ki bo predstavil nekaj odlomkov svojih najpomembnejših del. Dogodek, na katerem bodo postregli s suhimi figami ter predstavili življenje in delo največjega slovenskega pesnika, pa ima tudi dobrodelni namen. Slovensko veleposlaništvo je namreč vse udeležence pozvalo, da vsak prinese vsaj eno rabljeno ali novo knjigo, ki jih bo konec februarja podarilo domu za ostale v predmestju Brasilie Nucleo Bandeirante.

Prešeren in Cankar, dve zveneči slovenski imeni

Po besedah slovenskega veleposlanika bo branje Prešernove poezije na predvečer slovenskega kulturnega praznika uvod v njihove kulturno-literarne projekte v letošnjem Cankarjevem letu, med katerimi je izpostavil prevod del Ivana Cankarja v portugalščino.

Do 18. februarja bodo potekali Dnevi slovenskega filma v kinoteki Cinemateca Brasileira, ki v Sao Paulu velja za priljubljeno zbirališče ljubiteljev filmske umetnosti. V četrtek jih bosta odprla strokovna sodelavka za gospodarsko in kulturno področje na veleposlaništvu Mojca Grandovec in častni konzul Republike Slovenije Octavio Lima.

Celovečerec Mihe Hočevarja Gremo mi po svoje, ki velja za enega najuspešnejših slovenskih filmov vseh časov in si ga je ogledalo več kot deset odstotkov Slovencev, bo kot prvi na sporedu. Prikazali bodo torej še filme Panika Barbare Zemljič, Šiška Deluxe Jana Cvitkoviča, Srečen za umret Matevža Luzarja, Razredni sovražnik Roka Bička, Circus Fantasticus Janeza Burgerja in Izlet Nejca Gazvode.

Slovenski filmi s portugalskimi podnapisi

Dnevi slovenskega filma so sicer skupni projekt Slovenskega filmskega centra, slovenskega ministrstva za kulturo in zunanjega ministrstva, Veleposlaništva RS v Brasilii in kinoteke Cinemateca Brasileira, so še sporočili z veleposlaništva. To tudi sicer aktivno sodeluje na filmskih festivalih in tako vsako leto filme predstavlja na Evropskem filmskem festivalu v Brasilii, frankofonskem filmskem festivalu, Evropskem filmskem festivalu v Ekvadorju in ob drugih priložnostih.

Dnevi slovenskega filma v Braziliji tokrat potekajo že drugič, saj si je lahko brazilsko občinstvo cikel sodobnih slovenskih filmov prvič ogledalo oktobra 2016 v Brasilii, kot poseben gost je takrat nastopil tudi Miha Hočevar, ki je med svojim obiskom mesta pripravil delavnice za študente filmske režije in ostale ljubitelje filmske kulture.

