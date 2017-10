Nick Cave iz Tivolija v Stožice, na voljo dodatne vstopnice

Predstavlja album Skeleton Tree

17. oktober 2017 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nick Cave se bo s skupino The Bad Seeds 30. oktobra ustavil v Ljubljani, a koncert so iz tehnično-produkcijskih razlogov premaknili iz Hale Tivoli v Areno Stožice. Na voljo je tako dodatnih 700 vstopnic.

Organizator, društvo Škuc, je sporočil, da so se za spremembo lokacije odločili skupaj z glasbenikom in njegovo ekipo, saj je obsežna zvočno-vizualna oprema skupine primerna za največje evropske dvorane in presega zmogljivosti Ledene dvorane Tivoli. Že kupljene vstopnice za dvorano Tivoli bodo veljavne tudi v Stožicah, vsi, ki se boste odpravili na koncert, pa prej preverite, za katero tribuno imate sedež.



Organizatorji so dali na voljo dodatnih 700 vstopnic, 250 za parter in 450 za zeleni del v Stožicah. Začetek koncerta je napovedan ob 20.00, predskupine ne bo.



Po Avstraliji in ZDA zdaj na stari celini

Nick Cave & The Bad Seeds so evropski del koncertne turneje začeli 24. septembra v Bournemouthu v Veliki Britaniji. Predtem so koncertirali že po Avstraliji in ZDA in poželi številna priznanja za zadnji, že 16. album Skeleton Tree. Omenjeni album je dosegel vrh lestvic po svetu in bil njihov najvišje uvrščen album vseh časov v Veliki Britaniji in ZDA. Poleg pesmi z albuma velja pričakovati, da bodo Nick Cave in družba na turneji za svoje občinstvo oživili tudi kakšno klasiko.

Izid albuma Skeleton Tree je pospremil film One More Time With Feeling v režiji Andrewa Dominika. Skupina je maja letos izdala tudi knjigo Lovely Creatures: The Best of Nick Cave & The Bad Seeds 1984–2014, za katero so Cave ter nekdanji in sedanji člani The Bad Seeds preiskali osebne arhive ter prispevali nikoli prej objavljene fotografije in spominke ter vrsto izvirnih esejev.

A. P. J.