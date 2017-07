Nikoli ni prepozno za test očetovstva: nastopil je dan Dalijevega izkopa

Sledila bo analiza DNK-ja posmrtnih ostankov

20. julij 2017 ob 13:08

Barcelona - MMC RTV SLO/STA

Za izkop posmrtnih ostankov španskega umetnika Salvadorja Dalija se je sodišče odločilo z namenom preverbe trditev španske vedeževalke Pilar Abel, ki je prepričana, da je umetnikova nezakonska hči.

Mati Pilar Abel naj bi namreč v 50. letih minulega stoletja imela s Salvadorjem Dalijem (1904-1989) afero, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Abelova natančneje trdi, da sta bila v ljubezenskem razmerju leta 1955, ko je njena mati delala kot varuška pri neki družini v Cadaquesu, kjer je umetnik 20 let živel skupaj s svojo ženo in muzo Galo.

Zgolj ustna pričevanja o Dalijevem očetovstvu

Pilar Abel naj bi pri sedmih ali osmih letih o pravem očetu pripovedovala babica, mati pa naj bi razmerje najprej zanikala, nato pa priznala, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Kot je nato presodilo sodišče, je analiza DNK-ja umetnikovih posmrtnih ostankov potrebna, saj nimajo na voljo drugih bioloških ostankov ali osebnih predmetov, s katerimi bi potrdili ali ovrgli trditev njegove domnevne hčere.

Vzorce DNK-ja bodo strokovnjaki odvzeli neposredno iz krste v katalonskem mestu Figueras, kjer je Dali pokopan. Iz Katalonije jih bodo nato poslali v analizo v špansko prestolnico. Izvedenci pa so že pridobili vzorce sline Pilar Abel, ki jih bodo primerjali z umetnikovimi.

Mojster t. i. ročno naslikanih fotografij sanj

Sicer pa je bil Dali znan po svoji ekscentričnosti in velja za enega najpomembnejših nadrealističnih slikarjev. Na podlagi intenzivnega študija psihoanalize je razvil t. i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot zelo dober risar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval ročno naslikane fotografije sanj.

Nekateri menijo, da je bil Dali prikrit homoseksualec, ki je užival tudi v voajerizmu in naj bi posledično raje druge opazoval pri spolnem odnosu. Odvetnik Pilar Abel trdi, da so prebivalci Figuerasa vedeli za razmerje med njeno materjo in umetnikom, o čemer so tudi pričali.

