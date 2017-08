Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Firenška galerija Uffizi, ki se nahaja ob reki Arno poleg Trga gospode, je lani prvič presegla dosedanji rekord dva milijona obiskovalcev. Foto: EPA Za povečanje števila obiskovalcev v galeriji Uffizi ima po pisanju agencije APA zasluge direktor Eike Schmidt, ki galerijo vodi od novembra 2015. Foto: EPA Sorodne novice Da Vincijev Poklon svetih treh kraljev se obnovljen vrača v Uffizi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nižanje dostopnosti umetnosti oziroma višanje vstopnine v galerijo Uffizi

Od prihodnjega leta v glavni sezoni višja vstopnina

2. avgust 2017 ob 17:25

Firence - MMC RTV SLO/STA

Od novembra do februarja 12 evrov in od marca do oktobra 20 evrov za posamično vstopnico - gre za zneske, ki jih boste morali po novem odšteti, če boste želeli vstopiti v znamenito galerijo Uffizi v Firencah.

Omenjeno povišanje vstopnine, ki ga bodo uvedli v tem firenškem hramu umetnosti, je po pisanju medijev napovedal direktor galerije Eike Schmidt. Nov cenik bo stopil v veljavo s 1. marcem prihodnjega leta.

Kakšne so trenutne cene?

Trenutno vstopnica za galerijo Uffizi stane osem evrov. Za obisk občasnih razstav je treba pridati še 4,5 evra. Če se želi obiskovalec izogniti dolgim čakalnim vrstam pred galerijo, si lahko rezervira vstopnico, za kar pa mora doplačati štiri evre.

Za obisk palače Pitti, ki sodi pod okrilje galerije Uffizi, je v glavni sezoni treba plačati 16 evrov - od novembra do februarja pa deset.

Katere novosti se še obetajo?

Vpeljali bodo tudi letne vstopnice za tiste, ki želijo med letom večkrat obiskati razstave ali si ogledovati zbirko. "Uffizi je prva velika galerija, ki bo cene vstopnic prilagodila sezoni. S tem želimo spodbujati kulturni turizem tudi v zimski sezoni," besede direktorja galerije povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Vse več umetnosti željnih

Galerija Uffizi je lani prvič presegla dosedanji rekord dva milijona obiskovalcev. Povečanje števila obiskovalcev so zabeležili tudi na razstaviščih, povezanih z galerijo Uffizi, denimo v palači Pitti.

Za to ima po pisanju agencije APA zasluge direktor Schmidt, ki galerijo vodi od novembra 2015. Pred prihodom v Firence je med drugim deloval v Nacionalni galeriji umetnosti v Washingtonu, Muzeju Getty v Los Angelesu in na Umetnostnem inštitutu v Minneapolisu.

Krmilo načrtno predali v roke tujcev

Imenovanje Nemca za direktorja galerije je bilo del širše reforme na področju muzejev, v sklopu katere je italijansko ministrstvo za kulturo za vodenje nekaterih osrednjih muzejev in galerij v Italiji izrecno iskalo tujce.

P. G.